Juana Viale reveló un incómodo momento con su hijo: "con él no vas a probar"

lunes, 20 de julio de 2020 17:36

Juana Viale, en medio de la conducción del programa Almorzando con Mirtha, contó una incómoda y difícil situación que vivió con uno de sus hijos hace años.

Es que la nieta de Legrand, quien conduce en lugar de su abuela que se encuentra aislada por la pandemia por COVID-19 desde hace meses, aprovechó la presencia del jefe de Toxicología del Hospital Fernández, Carlos Damín para recordar una anécdota con su hijo.

"Una vez me pasó que un hijo mío se había cortado, lo tenían que coser y era en la frente. Yo estaba arriba de mi hijo, agarrándolo. A mí me había bajado un cauce de frialdad y miraba que el que lo tenía que coser estaba temblando”, recordó Juana.

Sobre aquel episodio, aclaró que en ese momento “yo lo veía y pensaba ‘¿vos estás seguro de lo que estás haciendo?’. Me contó que era residente, que estaba empezando y ahí fue cuando le dije ‘con él no vas a probar’", continuó su relato y cerró explicando cómo resolvió la incómoda situación con el joven: "No lo dejé y le dije ‘traeme otra persona’. No le podía temblar el pulso. Ahora me río, pero fue terrible”.

El hecho que quedó grabado en su memoria seguramente salvó a su hijo de una posible cirugía no deseada.