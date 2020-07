Catherine Fulop hizo estallar Instagram con un súper destape

lunes, 20 de julio de 2020 01:29

La actriz y modelo Catherine Fulop sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con fotos que muestran su figura corporal. En la primera foto la modelo se mostro después de una sesión en el gimnasio. Inmediatamente sus seguidores dejaron miles de mensajes.

“Échale ganas. Así como te lo digo y me lo digo a mi también, tienes que hacerlo ahora, a veces el después se convierte en nunca y si no cambias lo que haces todo se repite. Somos lo que elegimos ser, todos los días tomamos decisiones y no basta con desearlo, eso no cambia nada pero una decisión lo puede cambiar todo. Vamos que se puede mi gente. ¡Se les quiere!, posteo la actriz.

Catherine Fulop confesó que su pareja fue un pilar de apoyo para realizar actividad física. “Les confieso que Ova ha sido mi gran inspiración, no sé si a mi edad podría mantenerme en tan buen estado físico. Él me ha ayudado con su ejemplo a llevar un estilo de vida saludable y sin excesos. Veo su constancia en el entrenamiento, cosa que al principio de nuestra relación no entendía. De hecho, me molestaba un poco, ya que viajamos a algún lugar y lo primero que hacía era ver si el hotel tiene gimnasio o la cercanía de uno”, publicó.

Catherine Fulop es la quinta hija de una familia numerosa, de madre venezolana y padre húngaro, quien emigró a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene seis hermanas y un hermano. En 1986, participó en el famoso concurso de belleza venezolano Miss Venezuela junto a Maite Delgado, Carolina Perpetuo, entre otras, donde representó al estado Vargas y obtuvo el puesto de tercera finalista. Desde 1990, estuvo casada con Fernando Carrillo, actor venezolano con el que compartió protagonismo en las telenovelas Abigail, Pasionaria y Cara bonita y de quien se divorció en 1994.

En 1998 se casó con el actor y empresario argentino Osvaldo Sabatini, hermano de la popular tenista argentina Gabriela Sabatini, con quien tiene dos hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

Actualmente reside en Buenos Aires, Argentina, donde se ha hecho famosa realizando su carrera artística, protagonizando telenovelas, conduciendo programas de televisión, participando en obras de teatro, realizando publicidades para importantes marcas y en la radio Vale 97.5 acompañada por Marcelo Foss.