Samanta y su depresión tras el reality: "sentí que ya no quería existir más"

domingo, 19 de julio de 2020 00:00

Samanta se consagró como la mejor pastelera amateur, y luego la producción de Bake Off Argentina decidió sacarle el premio por entender que había incumplido con las reglas del programa.

Las redes se colmaron de comentarios luego de que se conociese su pasado en un micro televisivo de C5N y un emprendimiento familiar en San Telmo.

A dos semanas del final del programa, la joven rompió el silencio y contó cómo fue su momento de quiebre. "Empecé a bajonearme cuando aparecieron los haters, que me odiaban por ser “creída”, una personalidad con la que yo no me identifico. Pero la tele es así: reproduce algo y la gente lo agarra. Yo intenté que no me afectara, pero cuando se cruzó la línea, cuando hubo un odio desmedido, ahí me puse mal y ya no pude controlarlo. Me levantaba con dolor de estómago, no lograba dormirme hasta las 4 am, tenía pesadillas y llegué a pensar en “trágame, tierra”, por decirlo de una manera sutil", explicó a Revista Gente.

Además, dejó entrever que incluso llegó a pensar en atentar contra su vida. "El momento más fuerte fue así: yo me fui a bañar, me acosté en la bañera y quedé ahí, con el agua corriendo, con mi mente en blanco y llorando. Sentí que ya no quería existir más. Cuando mi novio (Juan Cruz Recchi Muzzi, 28) volvió de hacer las compras, le pareció raro que no hubiera terminado de bañarme. Así que entró, me vio así y le dije que no quería nada más. Fue ahí que él decidió hablar con un psiquiatra", recordó.

Ahora, la pastelera se encuentra medicada y bajo tratamiento. "Ese mismo día tuve una sesión clave: me dio una medicación para poder dormir y un antidepresivo, y me dijo que estaba atravesando una depresión muy grande. Él, mi psicólogo –con el que llevo dos años haciendo terapia– y Juan fueron los que me sacaron a flote. Honestamente, si yo hubiese estado viviendo sola, no sé qué hubiera pasado. De verdad, no quería más nada. Me sentía contra una pared, frente a un pelotón de fusilamiento. ¡Y sin poder hacer nada! ¿Porque cómo convencés a 18 millones de personas de lo que está pasando?".

Finalmente, aseguró que poco a poco la gente está viendo otro lado de ella. "Siento que ahora se está viendo que detrás de todo hay una persona y una familia… Porque si yo recibía mensajes, no te imaginás mi mamá y Juan. A todos nos desearon la muerte… ¡y yo sólo quería hacer tortas!", sentenció.