Juana Viale a Andy Kusnetzoff: "que te recuperes pronto así competimos, bebé"

domingo, 19 de julio de 2020 10:25

Juana Viale sorprendió este sábado en la Noche de Mirtha, programa que conduce en reemplazo de su abuela desde que comenzó la cuarentena, y dejó a todos convertidos en "lacayos".

“Estamos todos un poco más contentos con estos anuncios que empiezan a liberarnos un poco. A mí me dio mucha felicidad, esperemos que sea con responsabilidad. Vamos por este nuevo desafío que tenemos todos”, remarcó Juana Viale al momento de comenzar el programa.

Es que esta vez lo hizo convertida en "una reina" por un motivo muy especial, el vestido que usó, el peinado y los accesorios que resaltaron su belleza real heredada.

“Quiero decirles a todos los argentinos que me están viendo que acabo de dejar de ser princesa para convertirme en reina. Tengo un vestido espectacular, bordado con textura floral con cristales, de seda, con puños plisados. El que puede, puede. Y el que no, es princesa; yo soy reina”, sostuvo Juana con un look monárquico.

“Y también tengo un peinado de reina, con corona, para que quede claro”, agregó la conductora de La noche de Mirtha.

En medio del programa, la conductora no dejó de lado a su contrincante Andy Kusnetzoff a quien saludó y envió fuerzas tras enterarse que dio positivo en coronavirus.

“Le mando un beso grande a Andy, que te recuperes pronto, así competimos, bebé”, fueron los buenos deseos de Juana Viale para Andy.