Romina Malaspina mostró cómo son sus vecinos con ella: "no puedo salir ni al ascensor"

sábado, 18 de julio de 2020 10:23

La conductora de Canal 26, Romina Malaspina no se guardó nada y decidió mostrar el trato que recibió de sus vecinos porque se enteraron de que ella era un caso sospechoso de coronavirus y que cumple aislamiento en su departamento.

Es que en las últimas horas, la conductora encontró un mensaje del lado del pasillo, en la puerta de su departamento y no dudó en sacarle una foto y subirlo a sus redes sociales.

Fue entonces que Romi mostró en una foto un paquete rojo con lunares blancos de una juguetería. El envoltorio llevaba dos tarjetas en las que se alcanzaba a leer "en días como estos, Hakuna Matata y chocolates", y "Subirte los paquetes vale por una mención en el Instagram @el_negro2019".

Inmediatamente y ante la sorpresa por el regalo, la modelo usó sus stories de Instagram para responder a los anónimos que le mandaron el presente.

"Pensé que por ser posible covid mis vecinos me iban a repudiar. Pero al contrario, me mandan regalitos. Gracias. Gracias también al guardia de mi edificio que me alcanza los envíos hasta la puerta porque estoy aislada y no puedo salir ni al ascensor", señaló la chica.

Minutos después y a través de un video, con la canción Hakuna Matata, de la película El Rey León, mostró que el regalo no era más que un muñeco de peluche de Timón, el jabalí del film. El muñeco tiene la boca repleta de golosinas y la conductora bromeó que "mis vecinos me van a engordar, je".