"Pensé en dejar porque no iba a poder", la confesión de Lizy Tagliani

View this post on Instagram

Hace muchos au00f1os cuando era chiquita veu00eda pasar el 306 por la esquina de mi casa cargada de alumnos que iban a la @unlzoficial y sou00f1aba con que algu00fan du00eda iru00eda... bueno razones que hoy no importan me llevaron por otros rumbos... este au00f1o empece derecho en la @derechounlz queria la uni publica por q son mis rau00edces pero a la vez pensaba si no le quitaba el lugar a alguien que necesitaru00eda finalmente tome la decisiu00f3n y empezo mi au00f1o sin saber todo lo que sucederu00eda (pandemia)... cuando me dijeron que seguiru00edamos virtualmente pensu00e9 en dejar por que no iba a poder... un vecino me trajo y preparo una compu un amigo me ayudaba a subir los trabajos, los profesores siempre presente para aclarar dudas. Y ustedes desde las redes alentandome fue un gran combo para decirles que Aprobu00e9. Vamos por el pru00f3ximo cuatrimestre. Feliz ud83dude04