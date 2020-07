Laurita Fernández le dedicó un mensaje de apoyo a su ex Fede Bal

sábado, 18 de julio de 2020 00:00

Laurita Fernández felicitó a Fede Bal tras haber superado el cáncer de intestino y se sumó a los tantos famosos que comentaron la recuperación de actor en sus redes sociales.

El mensaje lo recibió el actor y bailarín después de dar a conocer la noticia con una emocionante foto en la que aseguró "me curé". Inmediatamente fueron decenas de famosos quienes comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y aliento, a los que se sumó su ex Laurita Fernández.

"¡¡¡Vamos!!!", escribió Laurita en su cuenta de Twitter, junto a unos emojis de fuerza.

"Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir q el tratamiento funcionó, y q soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor. Ahí va", posteó Fede Bal en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos que fue comentando por separado.