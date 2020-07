Romina Malaspina confesó por qué deja vasos en toda la casa: "me autohackeo"

viernes, 17 de julio de 2020 14:24

En aislamiento, sin entrar en contacto con nadie y a la espera del resultado del hisopado. Así transita estos días Romina Malaspina quien espera pronto saber si tiene o no coronavirus, después de que el test rápido ya le diera negativo.

En este escenario, la conductora del noticiero de la noche de Canal 26 se comunica permanentemente con sus seguidores a través de las redes sociales donde va contando cómo vive estos días y qué cosas le van pasando.

Instagram, es el espacio donde este jueves mostró el lugar donde le hicieron el hisopado y confesó que no fue muy agradable el proceso de prueba al que se sometió. "Posta cuídense porque el hisopado te lo meten hasta el cerebro", señaló junto a un emoticón de ojos con lágrimas.

Luego compartió otro ya transitando por su departamento donde confiesa que tiene una costumbre que va de la mano de la vida saludable. Se trata de dejar vasos en diferentes puntos "estratégicos".

"Soy tan colgada que me autohackeo para tomar más agua dejando vasos en puntos estratégicos de mi casa para tomar más porque si me lo sirvo en uno solo me olvido donde lo dejé", señaló junto a un emoticón de risas. El mensaje fue acompañado de un video donde se ve que sostiene con sus manos un vaso y continúa caminando.