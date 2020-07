¡Qué impresión! Flor Vigna mostró en un video cómo le hicieron el hisopado

View this post on Instagram

Me hice el hisopado y dio NEGATIVOu2665ufe0f Gracias Telefe y Kuarzo por cuidarnos al extremo con medidas,protocolo y estudios. Justo hoy en un ejercicio de meditaciou0301n me tocou0301 esta bella fau0301bula y me pareciou0301 hermosa para compartirla tanto para malos momentos cou0301mo buenos. La dejo por aquu00ed ud83dudc47ud83cudffbud83dudc95 Habiu0301a un rey y una vez le dijo a los sabios de la corte u0026#34;Tengo un anillo con uno de los diamantes mau0301s finos del mundo y quiero escribir un mensaje debajo de la piedra que pueda ser uu0301til en una situaciou0301n de extrema de desesperaciou0301n. Dareu0301 este anillo a mis herederos y quiero que sirvan fielmente. Piense en queu0301 tipo de mensaje servirau0301 para este propou0301sito. Debe ser muy corto para caber en el anillo u0026#34;. Los sabios sabiu0301an cou0301mo escribir tratados, pero no se expresaban frases cortas. Pensaron y pensaron, pero no pudieron encontrar nada. El rey se quejou0301 del fracaso de su aventura con un viejo y fiel sirviente que lo criou0301 desde la infancia y era parte de la familia. Y el viejo le dijo: u0026#34;No soy un sabio, no tengo educaciou0301n, pero conozco ese mensaje. Durante muchos anu0303os en el palacio, conociu0301 a mucha gente. Y una vez serviu0301 a un miu0301stico visitante a quien tu padre invitou0301. Y eu0301l me dio este mensaje. Simplemente no lo lea, pau0301selo al artesano y solo au0301bralo cuando no haya salida u0026#34;. El rey escuchou0301 al viejo y fiel servidor. Despueu0301s de un tiempo, los enemigos atacaron el paiu0301s y el rey perdiou0301 la guerra. Huyou0301 de su caballo con los enemigos que lo perseguiu0301an. Estaba solo y habiu0301a muchos. Condujo hasta el final del camino, solo para llegar a un enorme acantilado muy profundo delante de eu0301l. Si caiu0301a alliu0301, seriu0301a el final. No podiu0301a regresar, los enemigos se acercaban y ya podiu0301a oiu0301r el ruido de los cascos de sus caballos. No teniu0301a salida y estaba completamente desesperado. Y luego recordou0301 el anillo. Reconociendo que habiu0301a llegado el momento de mirar debajo de la piedra preciosa, encontrou0301 una inscripciou0301n: u0026#34;Esto tambieu0301n pasarau0301u0026#34; Despueu0301s de leer el mensaje, sintiou0301 que todo estaba en silencio. Al parecer, los perseguidores se perdieron y procedieron en una direcciou0301n diferente. Los caballos ya no se oiu0301an. ud83dudc49ud83cudffbSige en los comentarios ud83dudc95