Ivana Nadal súper liberada de ropa: “con esta ruti se prendió fuego todo”

View this post on Instagram

Fuera de foco pero du00e1ndolo todo EN ud83cudf51 y POR el ud83cudf51ud83dudd25Tranqui que en casa estu00e1 la calefa prendida y con esta ruti se prendiu00f3 fuego todoud83eudd17 Fu00edjense en el perfil de @elenamalova_com que es LA Mu00c1S DULCE Y BUENA ENERGu00cdA del mundooo y tiene ALTAS rutis con y sin peso, de varios tipos de yoga, meditaciones... DE TODOud83eudd29 yo soy fan, ella no lo sabe ud83eudd2aud83eudd2d