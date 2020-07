"Gracias a Dios me voy de este país": Ivana Nadal sigue prendiendo la mecha

miércoles, 15 de julio de 2020 00:00

Ivana Nadal pretendió compartir un posteo motivador pero sus seguidores no lo tomaron así. Ante la catarata de críticas, ella respondió muy molesta y con una declaración bomba.

"Si andas sin un mango y tenes ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitas es tu cuerpo y GANAS de estar mejor. De adentro hacia afuera 🤍no te olvides! No importa tener abdominales, importa sentirte bien", escribió junto a un video que la muestra bailando y ejercitando.

"Acordate siempre que no le debes nada a nadie y que tu vida es tuya. Vivila a tu manera, pero vivila! No desperdicies tu energía y tu tiempo en malas energías, en lugares oscuros, en tener los ojos abiertos y el corazón cerrado. DEJA ENTRAR EL AMOR, vos podes ser feliz. No vas a fracasar! HACELO. Movete para sentirte vivo", cerró.

Sus palabras no cayeron bien y la destrozaron en los comentarios. Ella no se quedó callada. "Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año. Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay gente que no está preparada para procesarlo", reveló.

Y sentenció: "la gente que critica es esa, la que no siente empatía por mí. Son almas a las que les falta evolución, las abrazo y las acompaño, con herramientas, porque consejos no doy a nadie". ¡Epa!