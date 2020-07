"Son los días más largos y difíciles": Chinita Ansa, a la espera del resultado del hisopado

View this post on Instagram

Finde extra large y los catorce diu0301as cumplidos. Querido diario, ayer finalmente vinieron a hacerme el segundo hisopado para ver si auu0301n es detectable en mi cuerpo el covid-19, el resultado estarau0301 en 72 horas y pienso que esos tres diu0301as son mau0301s largos y difiu0301ciles que los 17 que llevo enfermaud83dude02. Tengo bien viu0301vido el recuerdo del diu0301a que me llamaron para decirme el resultado de mi hisopado, me acuerdo de las caras de quienes me lo comunicaron a la perfecciou0301n, hasta podriu0301a decir cou0301mo estaban vestidos. Eso siu0301, no recuerdo mucho mi reacciou0301n en el momento, solo que me reiu0301a de los nervios. Pero siu0301 lo que vino despueu0301s; el miedo, la angustia, la duda. Gracias por acompanu0303arme durante todo el proceso, desde ese momento difiu0301cil de decirme que teniu0301a Coronavirus, hasta ahora que esperamos el nuevo resultado.ud83dudc9c Ya pasaron los quince diu0301as y estoy a tres de saber queu0301 pasou0301 con mi cuerpo. Si ya estoy curada, si auu0301n contagio o si ya puedo volver a mi vida normal y comprarme mi propia comida sin tener que molestar al portero con cada cosa que me traen mis amigxsud83dude06 El diu0301a de la independencia y la falta de empatiu0301a. El 9 de julio fue un diu0301a que quiero nombrarlo a parte. Un diu0301a en que colegas de distintos medios fueron atacados violentamente por manifestantes en el obelisco; un diu0301a de mucha tristeza porque lo que ocurriou0301 fue un acto de intolerancia, un ataque a la libertad de prensa y considero que es algo que absolutamente todos debemos repudiar. Quiero enviarle mis abrazos y mi apoyo a mis companu0303eros de prensa que a pesar de correr el riesgo de contagiarse, fueron a trabajar y terminaron recibiendo desde pinu0303as hasta escupitajos de una minoriu0301a violenta. Deseeu0301 todo el fin de semana con mucha fuerza, que el hisopado me de no detectable, pero tambieu0301n deseeu0301 una Argentina Independiente, respetuosa y en paz. Existe una vida A.C y ya existirau0301 otra D.C, mientras tanto, les cuento mi experiencia C.C