Un año sin Santiago Bal y la carta de Fede: "acá las cosas están difíciles"

miércoles, 9 de diciembre de 2020 15:14

Este miércoles, Fede Bal está triste y nostálgico. Hace un año, su papá y recordado actor Santiago Bal fallecía tras una larga lucha contra problemas de salud. Eligió para recordarlo un video que le grabó su padre para que lo viera cuando no estuviera.

"Encontramos este modo de que yo te pueda decir algunas cosas. Porque sé que un día no voy a estar más para vos. Pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que vos no vas a estar más para mí y es difícil de superar. Me va a resultar muy difícil de superar, a quien cobijar, por quien luchar, a quien amar", dice el fragmento en la voz de Bal. Se lo ve frente a un escritorio y mirando a cámara. Junto a él, había una hoja de papel en la que seguramente estaba el mensaje especial para su hijo.

Fede posteó junto a las imágenes. "Hace un año te fuiste viejo. Y revisando mi teléfono encontré este fragmento de un vídeo que me hiciste hace no mucho tiempo. Te cuento que te extraño todos los días. Acá las cosas están difíciles, fue un año complicado. Por momentos pienso que te fuiste en el mejor momento. Pero de a poco sale el sol, y parece que las cosas empiezan a acomodarse. Te amo y ya nos tomaremos un rico whisky allá arriba", destacó Fede.

El también actor atravesó meses duros. En pandemia, afrontó un tratamiento no invasivo por un tumor en el intestino que fue diagnosticado como cancerígeno. Pudo vencer a la enfermedad y la revancha en los medios llegó de la mejor manera. Es uno de los participantes que sigue en carrera en "Masterchef celebrity", dispuesto a todo.

Bal en varias ocasiones causó polémica por cruces con el jurado, momentos tensos a la hora de cocinar pero muy querido por sus compañeros, aseguró que llegará el momento en el que "derrita" a quienes juzgan sus platos.

Evelyn Von Brocke fue la encargada de reproducir el audio que Federico Bal le envió, en medio del análisis que el "Embajador" de Masterchef, Marcelo Polino, hacía en Cortá por Lozano.

"Estoy feliz sobre todo de jugar este juego, cuando no tenés tanta cocina jugás con el humor, permanecer... Pero si no les gusta voy a seguir haciendo humor y jugándoles porque creo que en algún momento voy a derretir, con humor y buena onda, a ese jurado impenetrable", dijo el hijo de Carmen Barbieri.