"Nos defraudaste": Vero Lozano, sin vueltas con uno de sus panelistas más queridos

miércoles, 9 de diciembre de 2020 00:00

Este 8 de diciembre se arma tradicionalmente el arbolito de Navidad y en este 2020, parece que las Fiestas vienen a poner un paño de esperanza a una pandemia implacable. En "Cortá por Lozano", los panelistas hablaron del espíritu navideño y de quien se esperaban historias de color era de Nico Peralta, el querido "niño chufa cha".

"Me gusta mucho pero este año es muy especial. Siempre, históricamente me gustó compartir este momento con mi familia. Este año imposible porque ellos están allá y yo acá. Tengo imágenes de un árbol muy pobre; los voy a sorprender con este árbol", dijo Nico y causó la reacción de sus compañeros. Paola Juárez hizo el gesto de que "tiró para abajo" la Navidad y Vero Lozano se atajó: "no spoilees".

"Toda la vida esperé la ceremonia de armar y hasta sé qué significada cada parte del arbolito. Con mis hermanas nos peléabamos para ver quién lo armaba, hasta que después de grande nadie quería armarlo. A mí siempre me gustó y me hice cargo pero en los últimos veranos ni tuve arbolito", confesó.

8 de diciembre en #CortaPorLozano

Y explicó que "siempre me iba de temporada prescindí siempre del arbolito porque me tocaba un verano en Punta del Este, otro en Carlos Paz y otro en Mar del Plata, prescindí del arbolito". "¿Pero hace cuánto estás en este programa, mi amor?", interrumpió la conductora.

"Hace tres años" recordó él. Con ello, Paola señaló que en los últimos años podría haberle dado chance al arbolito. "No hago temporada pero tengo un arbolito muy provisorio", se justificó.

Al mostrar el arbolito, Nico compartió un adorno con forma de pino que coloca en su casa para honrar la Navidad. "¿Eso es todo? Nos decepcionaste. No sos un niño navideño", disparó Vero. E hizo la comparación con una nota que llevó el periodista de su niñez en la que se lo ve frente al árbol de su casa. ¿Sorprenderá pronto a sus compañeros?