Morena Rial enojadísima: "no estuve en una fiesta clandestina, le quisieron robar al papá de mi hijo"

miércoles, 9 de diciembre de 2020 14:35

Muy enojada. Así se expresó Morena Rial después de que surgiera una serie de rumores que daban cuenta de que estuvo en una fiesta clandestina el fin de semana. La hija de Jorge Rial fue acusada de haber ido a una fiesta ilegal en la localidad de Potrero de Garay, en Córdoba, junto a su ex pareja y papá de su hijo, Facundo Ambrosioni.

Sin embargo, las cosas no habrían sido como trascendieron y ella misma salió a aclararlo usando la historia de Instagram. Allí publicó una serie de videos en su auto donde le habla a aquellos que hicieron trascender esa noticia y le pide que no inventen. Además indicó que su ex fue atacado por un grupo de personas con fines delictivos y por eso terminaron en el Hospital Illia de Alta Gracia.

"Les quería contar, porque están diciendo que fui a una fiesta clandestina y que Facundo, el papá de mi hijo, estuvo en una fiesta clandestina y no es así. Fue a pasar el fin de semana con unos amigos a Potrero Garay en Córdoba y le quisieron robar. Le rompieron una botella de vidrio en la cabeza y le cortaron la oreja", comenzó contando Morena en la red social.

Luego relató que fue buscarlo porque él le llamó para pedirle ayuda y así fue como lo asistió porque es el padre de su hijo. "Nadie estuvo en una fiesta clandestina, dejen de inventar porque no es cierto. Terminen con la mentira y averiguen bien las cosas. Fíjensen, ya que son tan capos, la cantidad de fiestas que hay y yo no voy", agregó.

Por otro lado, se refirió a "la cantidad de choreos que hay" en la Argentina y del que su ex fue víctima. "Él se lo llevó bastante bien y más allá del botellazo, pudo zafar. Pero hay gente que la matan y queda en la nada", lamentó pidiendo a los que hicieron trascender la información que se fijen "más en su vida y dejen de romper las pelotas".

"Deberían tener más de cabeza, de viveza, no sean tan cortos. Meter un botellazo a una persona en la cabeza no es nada normal. Si eran 5 o 6 contra 1 persona, era ilógico. Cómo van a meter un botellazo en la cabeza, podrían haberlo dejado inconsciente. Gracias a dios no le pasó nada, está bien, con dolor", puntualizó y luego finalizó calificando como de "cortos hacer lo que hacen": "cualquier cachivache te puede sacar la vida. Hay que tener mucho cuidado porque todo en la vida va a volver".