Darío Barassi desmintió haber aumentado 30 kilos y aclaró: "me preocupa, no me angustia"

Un verdadero revuelo se armó hace unos días a partir de una declaración que dio con toques de humor Darío Barassi. El actor sanjuanino expresó a la revista Gente que estaba "angustiado" porque durante la cuarentena había "aumentado 30 kilos" pero sus palabras fueron tomadas en serio y no con ironía, que era su objetivo.

Tras el revuelo generado y la preocupación que también levantó en su entorno, el conductor de "100 argentinos dicen" decidió salir a aclarar los dichos y desmentir aquellos dichos que fueron tomados como afirmaciones por la prensa. El actor hizo uso de la historia de Instagram para hablarle a sus seguidores y transmitió tranquilidad a todos.

En el video, cargado en la noche de este miércoles, Barassi le habla a la gente con seriedad y saliendo del cuadro de humor que siempre utiliza. Éste comienza: "Bebitos veo que hay mucha repercusión por unas declaraciones que hice en la tapa de los personajes del año de Gente. Me hicieron una entrevista y hablé que en la cuarentena fue muy difícil controlar y de manera irónica dije engordé 30 kilos, con un poquito de humor porque a veces falta tanto. También con humor dije que me tiene angustiado el tema".

Luego aclaró: "No estoy angustiado, no engordé 30 kilos. Obviamente que ya los tenía. El sobrepeso lo tenía pre-cuarentena y no es novedoso en mi. Me preocupa, no me angustia. Estamos bien".

Por otro lado, reconoció que le "parece interesantísimo que se tenga en cuenta porque es imposible para las personas que no tenemos el cuerpo promedio, según los estatutos sociales de la moda, es muy difícil lookearse".

Barassi señaló que le han llegado "miles de mensajes" por esos dichos irónicos que lanzó sobre su "angustia" y luego con humor dijo que tiene "30 kilos en cada papada".

En la revista Gente, que levantaron varios medios del país, el conductor había confesado su preocupación por la dificultad de muchos argentinos para poder vestirse por el problema de los talles. "Tengo el beneficio y la suerte de ser un tipo público; entonces, las marcas me acompañan y me ayudan mucho. Acomodan sus talles y me hacen muchas cosas a medida", resaltó.

"Pre Barassi, cuando era Darío Pacheco, era muy difícil vestirme", dijo defendiendo la Ley de Talles. "Es muy difícil vestirse en este país. Siempre que puedo saco este tema a la luz, porque creo que está buenísimo plantearse la Ley de Talles y demás", finalizó.