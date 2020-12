¡Al agua!: la broma que no le gustó nada a un panelista de "Cortá por Lozano"

miércoles, 9 de diciembre de 2020 15:44

Nico Peralta ama los festejos y a fin de este año, se encontró con la posibilidad de reunirse con amigos para festejar cumpleaños, entre ellos, el de él y su gran amiga Denise Dumas.

Pero... algo pasó que no le gustó tanto. En "Cortá por Lozano", el querido "Niño Chufa chá" contó que "anoche volví a festejar mi cumple porque a mí me gusta. Pasaron como 10 días, pero me gusta". Y siguió: "me reuní con amigos, con protocolo y al aire libre, en la casa de Denise Dumas que también es sagitariana como yo y la quiero mucho. Abrió las puertas de su casa, comimos con un grupo de amigos y la pasamos muy lindo. Éramos medio de 10".

El problema para Nico es que terminó en el agua; en una pileta. "Fue Guido Zaffora y mirá, fui malo porque lo arrastré conmigo", detalló Nico mientras se mostraban imágenes. "En otra época de mi vida me hubiera dejado tirar y ahora dije: ¡qué vengan conmigo!".

El asunto es que hubo consecuencias: "me costó dormir porque el agua te entra por el oído; se te va a la cabeza... no sé. Un dolor..." Vero Lozano le dio unas recomendaciones desopilantes: "¿hiciste esta?; la de saltar de costado para que te caiga el agua". "No, me puse alcohol boricado pero nada", señaló el periodista.

"¡El cono! Hay un cono (que se pone en la oreja) que te prenden un pucho ahí", sugirió la conductora. Y Evelin salió al cruce: "muchos chicos se quemaron con eso. Por favor, no lo hagan".

Más allá del día después, Nico disfrutó mucho del momento y lo compartió en sus redes sociales. "anoche soplamos las velitas juntos con @denise_dumas ¿Viste cuando sentís mucha alegría por volverte a ver en persona con amigos después de mucho tiempo? ¡Cuánto los extrañaba! Comimos, charlamos, chusmeamos de lo lindo y todo venía bárbaro hasta que a @gzaffora se le ocurrió tirarme a la pileta (por suerte me vengué y lo arrastré conmigo al agua). Gracias Deni por abrir las puertas de tu casa y regalarnos ratos inolvidables en familia. Pd: la chocotorta bomba riquísima es de @nama_bakery".