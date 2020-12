"Sensación de libertad": Wanda Nara y un desnudo arriesgado

martes, 8 de diciembre de 2020 18:14

A Wanda Nara le encanta seducir y muchas de sus fotos en redes sociales están al filo de la censura, ya que le gusta presumir de sus curvas. Este martes feriado compartió una imagen de una producción en la que el desnudo fue protagonista.

La empresaria está recostada sobre un caballo y su montura, sólo cubierta con un sombrero. ¡Puro fuego! Si bien se la ve espléndida no fue tan fácil de lograr. "No existe una sensación de libertad igual a la que siento cuando estoy en mi caballo (de las fotos más difíciles que me tocó hacer, el caballo nunca se quedaba quieto) Pero lo logramos. Gracias @kennyspalacios @chrisbeliera y a todo el equipo", compartió.

¡Qué equilibrio! Durante su estadía en el país, Wanda ha realizado varias producciones, entre ellas para la revista Para Tí.

Después de mucho tiempo, Wanda Nara llegó al país y pudo conocer a Viggo, el bebé de su hermana Zaira. Como siempre, compartió los detalles de su día a día y del reencuentro con algo que ama.

"Haciendo lo que más me gusta, lo que hago desde tan chiquita... siempre con una sonrisa y valorando mucho el trabajo de profesionales que hacen su trabajo con tanto amor como yo ... ", destacó la bomba rubia que jugó con un escote súper sexy. En otro posteo, se mostró junto a Zaira a la que llamó "mi morocha preferida".

Lo cierto es que Wanda no pierde el tiempo y aprovecha cada oportunidad laboral y de levantar suspiros.

"Menos mal que a la noche..."

En sus redes sociales, Mauro Icardi se aboca más a mostrar sus entrenamientos que momentos íntimos de él o de su familia. Sin embargo, este viernes, se abocó al tipo de publicaciones que Wanda Nara hace todo el tiempo y se animó a mostrar un momento especial con seres especiales.

No hicieron falta las palabras, las imágenes lo mostraron todo y el momento compartido llevó a que Wanda le comentara su posteo con una sugerente revelación.

Mauro mostró cómo pasó la tarde con sus mascotas, sus dos perros con quienes se lo vio a puro cariño y amor a la luz del sol del atardecer.

En ese contexto, su mujer no aguantó dejarle un sugerente posteo. "Ayyyyy menos mal que a la noche esos besitos son para mi", escribió la empresaria con emojies de corazón y fueguito.