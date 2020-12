Oriana Sabatini habló de casarse y ser mamá: "Me pasa con los bebés, lo que le pasa a mi novio con..."

martes, 8 de diciembre de 2020 15:18

Casarse y ser madre es un deseo que algunas parejas tienen cuando comparten mucho tiempo juntos. Algunos optan directamente por tener un bebé sin trámites previos y hay quienes eligen vivir sin niños en el hogar. Oriana Sabatini ya aclaró qué pasos le gustaría seguir junto a Paulo Dybala en ese camino.

Su confirmación se dio al momento que Ángel de Brito la entrevistó en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (ElTrece). En esa ocasión, el conductor le preguntó si era verdad el rumor de embarazo. “De dónde sacaste eso”, le consultó ella exaltada a lo que la panelista Andrea Taboada aclaró que había recibido el dato de que estaba buscando un bebé.

"Soy más bien clásica. Hasta que no me case no voy a tener un baby", expresó la hija de Catherine Fulop y luego agregó sobre la posibilidad de casamiento: “Antes estaba más intensa con ese tema. Hoy no, ahora me calmé porque me gustaría que las cosas se den porque el otro tiene ganas de hacerlo”.

Luego señaló que ella hoy no siente ganas de ser mamá como tampoco su novio estar casado: “A mi novio le pasa con el casamiento lo que a mí me pasa con los bebés”. Sobre esto destacó que "los bebes me parece que no hay vuelta atrás" y consideró que antes de ser madre necesita "dar un par de pasos antes de dar ese paso tan importante”.

"No soy esas personas que nacen y tienen ese deseo. Creo más en enamorarte y que ese amor sea tan grande y que quieran multiplicarlo", finalizó subrayando que ahora no piensa en esos planes por la pandemia y la distancia.

Oriana se encuentra en Italia acompañando a Dybala. Ambos viajaron a Europa hace poco después de compartir unas semanas en Argentina con su familia. Mientras sus padres disfrutan de sus vacaciones en Miami, ella continuará en Europa pero en enero piensa volver a la Argentina para grabar más videoclips y lanzar el nuevo disco.

Su "bebé"

Hoy el "bebé" de Oriana y Paulo es su perrita que en la conexión que tuvo con LAM estuvo presente queriendo jugar todo el tiempo. El jueves pasado pasó lo mismo cuando la chica fue al gimnasio y en todo momento la perra marcó su presencia para jugar.

El gimnasio donde asiste compartió un video en la historia de Instagram donde se ve a la morocha intentando hacer actividad física seguida muy de cerca por su mascota. En el video se ve a la morocha saltando y levantando los brazos y frente a ella su mascota no deja de avalanzarse para controlar los movimientos y jugar.

"Literalmente una pesadilla", publicaron en el video donde se ve a ambos y de fondo los aparatos para hacer pesas. Tras el arrobado, la mujer de Paulo Dybala lo compartió en su historia de Instagram con la frase: "intensa como la madre".