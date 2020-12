"Me da tremenda p...": a Agustina, de Bake Off, le salió su lado "Grinch"

martes, 8 de diciembre de 2020 00:09

Agustina Guz, semifinalista de Bake Off Argentina, demuestra su talento para la pastelería e incluso ya comenzó a compartir producciones de dulzuras navideñas con un toque único; la creatividad y detallismo son protagonistas. Sin embargo, la joven confesó algo que no le gusta para nada de las Fiestas y no se guardó nada.

"Acabo de caer en la cuenta que mañana (martes 8) hay que armar el arbolito y me da tremenda paja. Encima como pienso que después hay que desarmarlo. Tengo todo desde que uno se muda solo, como que una le pone todo en su casa y le queda, te regalan y vas comprando esas cosas para armarlo", comenzó contando en Historias de Instagram.

"Y dije: "Dios mío". Además, lo tengo que buscar porque uno lo guarda en la baulera, en el fondo. ¿Les gusta armar el arbolito? Yo detesto...", concluyó. ¿Para tanto, Agus?

En tanto, su gran amigo y socio emprendedor Damián Pier Basile está pensando en algo muy seriamente. En sus historias de Instagram, fue al punto: "estoy analizando si irme o no a la Costa en el verano con Agus. No sé si nos terminamos de amar o nos terminamos de odiar en ese viaje. ¡Quince días juntos de vacaciones! No sé qué hacemos. ¿Transmitimos en vivo las 24 horas? ¿Documentamos todo o desaparecemos?". Para decidir, le pasó la pelota a sus seguidores para que voten en una encuesta por "Obvio que sí" o "Dejala en paz".

Por su parte, Agus se sinceró con sus seguidores en Instagram y les hizo una pregunta muy importante para ella: "¿Qué sentis cuando haces una torta? La realidad es que el cuerpo humano no necesita este tipo de dulces, podríamos vivir tranquilamente sin comer postres, helados, tortas, y demás pero ¡Qué ricos son!".

Y agregó: "el punto es que cada vez que me encargan cualquier tipo de dulce pienso que es un regalo, un premio, que esa persona se hace a sí misma o a alguien que quiere. Con esa responsabilidad pienso y ejecuto la pastelería. Más si son tortas, que seguramente acompañan un momento importante en la vida de otro, y formar parte de ese momento para mi es un regalo maravilloso. ¿Cocinan para agasajar? Las que venden tortas, ¿Qué piensan? Los leo".

Este posteo viene días después de un pedido que hizo también en Instagram. Hace un tiempo, expuso que habían creado un perfil falso en Instagram y que hacía un manejo peligroso de información, además de suplantar su identidad. Pidió a sus seguidores que la ayudaran a denunciar la cuenta y lograron desactivarla.

Sin embargo, nuevamente fueron sus seguidores quienes le informaron que hay una cuenta falsa y que pide datos para hacer un sorteo, por supuesto, ficticio. En historias de Instagram destacó: "me están mandando que de vuelta hay una cuenta falsa que les manda cosas sobre un sorteo y lo están haciendo con un montón de sorteos. Tengan cuidado".

"Básicamente si desde una cuenta equis les mandan que pongan sus datos, no lo hagan. De alguien que lo haga en nombre mío ni de nadie. Por las dudas les quería avisar", advirtió. ¿Podrá terminar con ese problema?