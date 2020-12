"Inolvidable": Soledad Pastorutti y un revelador antes y después en su vida

martes, 8 de diciembre de 2020 00:00

Soledad Pastorutti está de aniversario en aniversario en 2020. El año de pandemia ha sido de inflexión para la Gringa de Santa Fe y este lunes, compartió un momento que fue clave en su carrera y en su vida.

"Se cumplen 10 años del lanzamiento de "VIVO EN AREQUITO", el álbum en el que quedó registrado un show inolvidable con más de 15.000 personas en mi pueblo de 7.000 habitantes... habían pasado apenas 4 meses del nacimiento de mi primera hija, Antonia... cumplía 30 años de edad y 15 de carrera... el álbum fue nominado en los @latingrammys... aquella noche mis invitados especiales fueron @nati_pastoruttiok @jorgerojasoficial @bandaxxi y @lelelovato", destacó Sole junto a un video en Instagram que resumía ese gran momento.

Impecable y con sus pilchas gauchas, copaba el escenario e impactaba con su voz, tras su estrenada maternidad. Jorge Rojas, Banda XXI y Leandro Lobato la secundaron y en el video también se lo ve a su admirado Argentino Luna.

La cantante, 10 años después, se prepara para lo que será su gran show por streaming, el próximo 20 de diciembre, y en medio de la previa de ensayos y muchos mensajes con sus seguidores, dejó un sentido posteo para un gran amigo.

Mediante el streaming, "La Sole" presentará "Parte de mí", su último trabajo artístico que ya tiene en vilo a miles de personas, no sólo en Argentina sino en varios puntos del mundo.

En este contexto, Soledad recordó un momento único en su vida y le dejó un sentido mensaje a uno de sus colegas y amigo, con quien actuó en diferentes oportunidades.

"Nunca voy a dejar de agradecerte ese momento!!! Te quiero!!!", escribió la artista a través de su cuenta de Twitter, en respuesta a Franco De Vita, quien el pasado 1 de diciembre posteó el video de la canción "No se olvida".

Lluvia y sorpresa

Este sábado, Soledad Pastorutti twitteó con sus fans desde la cama y en medio de respuestas cruzadas, reveló su estado de ánimo, durante la pandemia.

Más allá que se mostró feliz porque en las últimas horas su nuevo éxito "Quien dijo" alcanzó los 2 millones de reproducciones, la cantante abrió su corazón con una seguidora y la aconsejó después de que la chica le contara cómo se había sentido en los últimos meses.

"Se largó la lluvia en Are... me parece que pego media vuelta y sigo durmiendo...", escribió la querida Sole y desde entonces no paró, los mensajes fueron y vinieron con sus fans en medio de un profundo momento.

Entre los que eligió para responder, hubo uno que sin dudas la movilizó. "¿Esta pandemia te llego a poner triste?", le preguntó una seguidora adolescente, quien además le contó que hubo momentos en los que sufrió de ataques de pánico y no se sintió bien.

Ante eso, la cantante le respondió sin dudarlo. "Si claro... soy un ser humano como todos, paso por diferentes estados... refugiate en lo que te guste hacer... el deporte ayuda mucho!!! Tenes mucho por delante y esto se va a terminar en algún momento... estar sanos es lo que tenemos que buscar siempre!!!".