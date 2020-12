"Asco mortal al olor de tu pareja", Noelia Marzol y una dura confesión en el embarazo

martes, 8 de diciembre de 2020 08:52

El embarazo es una de las etapas de vida más hermoso en la mujer, sin embargo se deben atravesar momentos que son muy difíciles, especialmente en los primeros meses cuando el cuerpo se acomoda. En ese proceso se encuentra Noelia Marzol que publicó una serie de fotos en su historia de Instagram mostrando lo duro que se hace, especialmente, tener a su pareja al lado.

"Tengo un álbum hermoso de lo bien que la pasé los primeros meses de embarazo", comenzó posteando la rubia en su historia, invitando a sus seguidores a opinar si querían o no que las imágenes se hicieran públicas.

Minutos después empezó a difundir las fotos y video donde se la ve en la cama, diferentes días, con expresiones que muestran lo filtrada que se sentía. En este contexto, el protagonista de su malestar es la percepción de algunos aromas que no le caen bien y que le producen "asco".

"Estamos todas de acuerdo que quizás no es la secuencia más ideal... no?", se pregunta la rubia en la cama y con la cara cubierta.

En la siguiente imagen se la ve recostada con los orificios de la nariz cubiertos con algodón y en el texto se lee: "esta fue genial! Para manejar 'el asco' a absolutamente Todo".

En un tercer posteo, compartió un video donde se la ve recostada y agotada con el texto que dice: "parecen el mismo día todas! Pero no! Luego agregó: "Que hermoso! no está bueno... pero que lindo igual".

En el último posteo de esa serie hizo una dura confesión pero que es propia de muchas mujeres en la etapa de gestación. En esta ocasión contó que le produce asco ciertos aromas que puede generar su pareja, el futbolista Ramiro Arias.

"Algo que estoy leyendo mucho... y me pasó es: asco moral al olor de tu pareja!", expresó en la última foto donde además agregó otro texto en el que reconoció que: "es horrible decírselos, pero... pasa".

¿Qué dirá Arias por esta confesión?

La confesión

En noviembre pasado, Marzol confesó en un audio a Ángel de Brito que estaba embarazada: “Sí, estoy muy contenta, estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses pero Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo. Así que les agradezco”.

Meses antes, en junio, durante una entrevista con Nosotros a la mañana, indicó que no quería presionar a su pareja, ya que al ser más joven capaz no tenía los mismos planes que ella. Sin embargo, parece que él también coincidió en la idea de formar una familia.

“Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, ni no decidió hasta ahora hacer", expresó por aquel entonces.