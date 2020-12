LAM sumó una nueva panelista

lunes, 7 de diciembre de 2020 22:36

Ángel de Brito sumó una nueva panelista a Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece). Todas las semanas una mujer se sienta en la silla de "angelita invitada" con el fin de renovar el aire del programa y hacer nuevos aportes.

La primera que dio este paso fue Karina "La Princesita" y esa incorporación generó mucho "ruido" en sus colegas del Cantando 2020. Sin embargo fue solo por 5 días y a partir de ahí, todas las semanas se suma una nueva. Luego le tocó a Graciela Alfano, Ana Rosenfeld y la última fue Connie Ansaldi.

Ahora, este lunes, se sumó una nueva figura: Florencia de la V. La actriz se incorporó para ocupar la silla de "angelita invitada" y participó haciendo preguntas y aportes en diferentes temas. Incluso anticipó que ya se está preparando para la temporada de verano con Flavio Mendoza.

"La que se va sin que la echen, vuelven sin que la llamen", comenzó diciendo la figura al principio del programa quien luego desfiló para mostrar su look. Flor de la V había sido panelista del programa en el 2018 y luego dejó esa silla para emprender nuevos desafíos.

Al sumarse este lunes, las "angelitas" destacaron que "hay preferencia" con las "invitadas". "Nosotras te acompañamos hace años", "no solo me sacas la silla sino que no nos tratas como las invitadas", dijo Mariana Brey con tono reproche pero con complicidad a De Brito.

"La silla es mia", respondió entre risas el conductor.

Sin reemplazo

Quien todavía no tiene reemplazo en el programa es Karina Iavícoli. La periodista, de perfil frontal, dejó el programa de Ángel de Brito para pasar a Nosotros a la Mañana, que conduce el Pollo Álvarez por el mismo canal. Allí forma parte del equipo que integran Nicole Neumann, Tomás Dente y Agustina Kämpfer, entre otros.

Iavícoli abandonó el programa a fines de noviembre y la semana pasada fue su primera en ese programa. Sin embargo ese lugar no fue reemplazado en LAM y sólo se sigue sumando la panelista invitada que varía permanentemente.