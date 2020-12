Entre lágrimas, el Turco García quedó eliminado de Masterchef Celebrity

lunes, 7 de diciembre de 2020 00:29

Con los participantes de Masterchef Celebrity gritando "te amo", este domingo en la noche el Turco García quedó eliminado del reality de cocina de Telefe. El ex futbolista se midió cabeza a cabeza con el "Mono" de Kapanga en un momento de mucha emoción.

A esta instancia de sentencia llegaron Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, Rocío Marengo, Fede Bal, el Mono y el Turco. Todos habían tenido que jugar en un desafío de compañerismo con el diálogo de por medio para poder elegir los ingredientes para hacer.

"Sos el tipo más querido del certamen", expresó Santiago Del Moro al momento de despedirlo y destacó que "así son las reglas", algunos se deben ir y otros seguir participando.

Al momento de tomar la palabra el jurado, el momento se tornó más emotivo. El primero en comenzar a hablar fue Germán quien valoró cómo creció desde que empezó en la competencia. "Aprendimos a conocerte, a mirar tu historia de superación, sos inteligente. Lo que hiciste fue titánico y sos un ejemplo para muchos. La experiencia que viviste va a cambiar. De todo corazón te deseo lo mejor. Si algún día tenes ganas de dar una vuelta por la cocina sos bienvenido", expresó Germán Martitegui.

Por su parte, Damián Betular subrayó que él aportó "lo genuino, la diversión" y lo definió como "el ícono de la amistad". "Espero volver a encontrarte pronto", agregó.

Donato de Santis expresó: "se va gran parte de la alegría, verte abandonar el certamen. Estas marcando un antes y un después. Estoy seguro que lo tuyo quedará en el corazón". "Como el fútbol no te despidió como corresponde, te vamos a despedir nosotros", finalizó y comenzó un aplauso que se multiplicó entre todos los participantes.

Al momento de irse, el Turco confesó: "simplemente se que cada vez se me hacía más difícil. Me voy triste he superado un montón de cosas en la vida". Tras estas palabras, no aguantó más las lágrimas y se quebró al aire. "Hace 15 años estaba muerto en vida", destacó sin poder continuar por la emoción.

"Aprendí a vivir, que es lo más lindo que tenemos", destacó tras quedar fuera del certamen y subrayó: "siento una tristeza enorme".