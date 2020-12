"¡Cómo no te dije!": la culpa de Sofía Pachano ante la eliminación de Turco García

lunes, 7 de diciembre de 2020 20:02

Turco García fue eliminado de "Masterchef Celebrity" en una gala tan picante como emotiva. El día después, fue duro para el exfutbolista que ya extraña a sus compañeros del reality de cocina de Telefe.

Y entre quienes lo echan de menos está Sofía Pachano, quien hizo dupla con él en su último programa."Turco de mi corazón, te extraño. Fue un placer hacer dupla con vos en tu última gala. Gracias por ponerle Sofía a tu plato. Lamento no haberte ayudado más ese día. ¡Cómo no te dije que no van los tomates Cherry en el puré! Si veía que estabas haciendo eso, seguro te decía que no", dijo apesadumbrada en un video que mandó a "Cortá por Lozano" en el que estuvo invitado Turco.

Un mensaje muy especial uD83EuDD29 ¡Mirá el video que le mandó @sofiapachano a @ClaudioOmarGar! #CortaPorLozano pic.twitter.com/YX3oIJerfT — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 7, 2020

"Te adoro, te quiero, te extraño. El programa sin vos es muy raro porque vos sos alegría, sos chistes y que se extrañan fuera de cámara. Te adoro y nos veremos pronto", completó Sofi.

El Turco confesó a Vero que "hice todo mal ahí. Bueno... más mal de lo que lo había hecho porque hice la zanahoria y la papa calientes con la palta y es horrible. Yo no sabía eso. Y después, para completarla y hacerlo más feo todavía no me conformé y le puse Cherry".

Y sobre cómo se sentía la bailarina, quien ha demostrado su gusto por la cocina, confesó: "Sofi no me podía ayudar; más no podía hacer. Sólo faltaba que me viniera a ayudar a la isla".

Fuerte confesión

Tras ser eliminado, participó de una charla con Flor Vigan en el vivo por Instagram de Telefe. Allí contó que le produjo mucha tristeza salir del certamen pero también alegría por todo lo que había vivido.

"Estaba llorando de nuevo porque ví el programa. Estoy dentro de todo feliz, por esto que me hizo lograr Telefe, Masterchef con el público. Lo que me queda es el cariño de la gente. Soy un agradecido. Telefe me da la oportunidad y estoy acá. Mil gracias a toda la gente", expresó el competidor.

García confesó que le "pasó algo muy extraño" con el programa y más que nada cuando salió eliminado: "cuando pasó eso, yo veía llorar a los cameramas, cuando salgo por la puerta, que no pasó con nadie, me esperaban los compañeros y me abrazaron todos, hasta el jurado".

El Turco quedó eliminado tras quedar mano a mano con el Mono de Kapanga. Ambos fueron a los que peor les fue con los desafíos de la cocina y el jurado terminó salvando al músico frente al exfutbolista. Cuando pronunciaron su nombre, la sorpresa de sus compañeros quedó regristrada por las cámaras e incluso algunos de ellos que no aguantaron las lágrimas.

"La verdad me puse a llorar. Tenía tantas cosas por decir. Hace 14 años esperaba un cajón para que me entierren, estaba muerto en vida. Después Racing me dio la posibilidad de trabajar con los chicos y luego Masterchef. Los chicos, la gente grande, la verdad es un regalo de la vida. En este momento que está pasando el mundo y la Argentina, yo voy en contramano. Estos meses fueron fabulosos para mi", puntualizó.

Por otro lado, destacó que dio "todo lo que tenía que dar" y se tuvo que ir: "cuando me tuve que ir". "Los que estaban cocinaban mejor que yo. Me queda el mejor de los recuerdos. Ví la cara de todos, verlos a todos con una sinceridad llorando es lo más lindo.

Es raro, me iba triste pero me iba contento porque le había dejado alago a mis compañeros", destacó.

En la gala de eliminación, le tocó cocinar "solomillo de cerdo con puré de palta, tomate cherry, zanahoria y papa". A ese plato llamó "Sofía" en homenaje a la hija de Aníbal Pachano que le dio una gran mano para que pudiera desplegar su capacidad en la cocina.

"Lo de Sofi fue lo máximo, dio todo. Por eso dije el plato se va a llamar Sofía, porque con el plato quería despedirme o salvarme. Ella dio todo para quedarme, arriesgó todo, los condimentos si era para no complicarme se los dejaba", reconoció.

Finalmente destacó que "es un grupo espectacular" y consideró "que van a llegar los que mejor cocinan". "Quienes me conocen saben que no hice ningún personaje, soy esto", señaló.