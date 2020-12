Cantando 2020: llegan dos jurados nuevos, una en lugar de Nacha Guevara

lunes, 7 de diciembre de 2020 12:48

El Cantando 2020 genera cambios y novedades todo el tiempo. En los próximos días dos figuras del mundo del espectáculo debutarán en el jurado del certamen pero su presencia no será por mucho tiempo. Así lo adelantó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, LAM, donde adelantó que por ahora son para que tengan una corta participación pero no se descarta que en un futuro reemplace a algún jurado que decida dar un paso al costado y no continuar en el programa.

La primera que llegará al tribunal es Fátima Florez que reemplazará a Nacha Guevara en la gala de este viernes. La imitadora, que ya pasó por el Cantando 2020 pero reemplazando a Carmen Barbieri en septiembre pasado, ocupará la silla por un día.

Para esta ocasión, Nacha pidió el día y se ausentará por cuestiones personales por esa jornada. Con lo cual el paso de Fátima será sólo esa noche y no se sabe todavía si irá en calidad de imitadora de Guevara o en el papel propio. "Imitará a todos", adelantó De Brito.

Foto: @lafliaok

Luego el segundo desembarco en el jurado es Marcela Morelo. La cantante participará a partir de la semana que viene del tribunal pero no reemplazando a alguien sino como miembro extra del equipo evaluador. Su papel será de desempatar en una nueva ronda de Súper Duelo.

Por otro lado, el conductor de LAM y del Cantando 2020, aclaró que actualmente "hay una lista de 4 o 5 personas por si renuncia alguno" para generar el reemplazo. Si bien por ahora nadie presentó una renuncia, sí hubo varios que amenazaron con irse del certamen y por eso sus nombres están latentes.

Por otro lado, aclaró que el programa tendrá continuidad en enero y no hay fecha de finalización. Tampoco descartó que pueda darse alguna ronda de repechaje y continuar más allá del primer mes del año 2021.