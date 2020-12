Dalma disparó contra Morla: "más cagón no se consigue"

domingo, 6 de diciembre de 2020 21:14

La lucha entre las hijas del Diez y Matías Morla, sumó un nuevo capítulo este domingo. Es que Dalma decidió usar sus redes sociales para mandarle un mensaje al abogado por supuestamente haber estado amenazando a su hermana.

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu "mejor amigo"... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social", escribió la hija mayor del Diez.

"Y como me enteré que no te puedo @ (arrobar) sé que te vas a enterar igual Matías Morla", disparó públicamente. En otra historia mostró el mensaje que le emitía Instagram cuando intentaba etiquetarlo: "No se puede mencionar a Matias Morla, no permite que todos mencionen su nombre", decía el aviso automático de la red. "Más cagón no se consigue", agregó Dalma.

Por otra parte, dejó al descubierto un aparente intento de contacto del letrado con la menor de las Maradona. "A mí hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá... Y por último agradeceme... Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente pasaba y te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto", sentenció furiosa.