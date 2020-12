"Voy a derretir a ese jurado impenetrable", la confesión de un participante de MasterChef

viernes, 4 de diciembre de 2020 18:05

Masterchef Celebrity alcanzó a sacar lo mejor y lo peor de cada participante, en donde gala tras gala se lucen con nuevos platos, sufren, se emocionan y hasta lloran en medio de las cocinas "más famosas del mundo".

En este sentido, un participante que en varias ocasiones causó polémica por cruces con el jurado, momentos tensos a la hora de cocinar pero muy querido por sus compañeros, aseguró que llegará el momento en el que "derrita" a quienes juzgan sus platos.

Evelyn Von Brocke fue la encargada de reproducir el audio que Federico Bal le envió, en medio del análisis que el "Embajador" de Masterchef, Marcelo Polino, hacía en Cortá por Lozano.

"Estoy feliz sobre todo de jugar este juego, cuando no tenés tanta cocina jugás con el humor, permanecer... Pero si no les gusta voy a seguir haciendo humor y jugándoles porque creo que en algún momento voy a derretir, con humor y buena onda, a ese jurado impenetrable", dijo el hijo de Carmen Barbieri.

Mira el video

Fuerte encontronazo entre Fede Bal y Dolli Irigoyen

Cuando se supo que Dolli Irigoyen reemplazaría a Germán Martitegui, muchos seguidores de Masterchef Celebrity se preguntaron si la reconocida cocinera sería tan exigente como él. Pero todas esas dudas fueron evacuadas en la gala del último jueves, especialmente tras la durísima devolución que le dio a Fede Bal.

"La ejecución al principio fue buena, pero sobre el final re-cocinaste el lomo, el rosti no está rosti, el agregar una muzzarella cuando hay panceta y tanto aderezo no suma… y la salsa parece un tetra brik", afirmó entonces la jurado.

El actor, que en galas anteriores había tenido algunos cruces con Martitegui, terminó concluyendo: "No sé con quién me quedo eh, si con Germán o con Dolli”.

Pero, según reveló Marcelo Polino este domingo en La Peña de Morfi, la cosa no quedó ahí, sino que también se vivieron tensos momentos fuera de cámara.

“Dolli es muy estricta y muy precisa y no hay lugar de discusión. Fede Bal opinó y cruzó a Dolli, le dijo que no quería que lo traten como en el colegio y que no quería una maestra”, detalló el periodista. Y explicó que si bien todos se pusieron del lado de Irigoyen, las extensas jornadas de grabación del programa, que duran alrededor de 8 horas, pueden llevar a estas rispideces entre los participantes y el jurado.