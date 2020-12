¿Quién es la nueva eliminada del Cantando 2020?

viernes, 4 de diciembre de 2020 00:32

Una nueva participante quedó eliminada en la noche de este jueves en el Cantando 2020. La gala de expulsión llevó a medirse ante el público a dos mujeres que durante el ciclo tuvieron sus momentos de confrontación. Se trata de Cinthia Fernández y Charlotte Caniggia quienes quedaron sentenciadas junto a Cachete Sierra, pero este último logró ser salvado por el jurado.

Las parejas quedaron sentenciadas después de que no lograran convencer al jurado con los temas de películas que les tocó interpretar. Charlotte Caniggia y Cristian Sergio habían desplegado su talento con el tema de Mouline Rouge "Diamonds are a girl's best friend" mientras que Cinthia Fernández con Facundo Macrame cantaron de La Máscara, "Cuban pete".

Por decisión del público, quien quedó eliminada del certamen fue Cinthia que logró obtener nada más que el 38,3% de los votos mientras que Charlotte se llevó el 61,7%.

"Me dijo si pierdo me tenes que regalar una cartera. La hace bien porque si se va, se ve feliz con la cartera", había advertido Cinthia sobre el pedido de su contrincante y por eso cuando el resultado demostró lo contrario, llegó el "mangazo".

"Para mi es un placer haber estado acá, los quiero un montón. Gracias, sos un talentoso, gran compañero", le expresó a su compañero, todo el equipo que la acompañó y finalmente al jurado y los conductores.