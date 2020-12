"Más baño sanjuanino...": Darío Barassi está en la provincia y mostró "lo que hace el calor"

viernes, 4 de diciembre de 2020 00:09

"¡Qué lindo es volver!" dijo Darío Barassi en sus Stories de Instagram al contar que con su hija Emilia y su esposa estaban por abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a San Juan, donde viven las familias de ambos.

Tras mostrar a su beba muy entusiasmada por viajar a ver a sus abuelos, el conductor de El Trece y actor agradeció el servicio a Aerolíneas y elogió los protocolos. Ya en la casa de su mamá, mostró el patio de su casa y mostró costumbres particulares.

"No se puede ser más baño sanjuanino... el turbo (ventilador) ¡Qué calor!" Y una vez en el jardín, confesó: "tan mi vieja todo... cuida las plantas; le pone sombrillas a las plantas. Mi hija es fana del uni(cornio). Le compró un uni (para la pileta) Una genia la vieja". Y agregó en tonada sanjua: "el Zonda, mi hermano. Está recontrapegando, culia...".

Apodos...

En un contexto nacional donde están saliendo a la luz numerosas expresiones xenofóbicas y discriminatorias, Darío Barassi hizo un posteo donde contó los apodos que le tocó afrontar en diferentes momentos de su vida y lo que sintió con algunos que no fueron gratos.

El actor usó su cuenta de Instagram para subir un video con tono de humor contando los múltiples apodos que le pusieron en su vida, desde su San Juan natal a Buenos Aires. Desde el baño, que ya es un clásico de sus posteos y al que define como su "oficina", Barassi confesó que algunos de esos sobrenombres le gustaron pero otros no tanto.

"El universal y el clásico con el Gordo Pacheco en San Juan el gordo Barassi acá, que no me disgustan para nada. De hecho ahora me gusta que me digan gordo y digo 'no me querés decir gordo, dale'", dijo en Instagram apelando a su perfil simpático.

Luego recordó que en el colegio le decían, en una época, "tetas". "No quiero profundizar pero sí. Y entré en un lugar que era Plantea Zero, que era muy cheto, estaba lleno de todos los chetos, y cuando entré el gordo Jorge me dijo 'eh tetas' y todo el mundo se dio vuelta", contó con una cara que delató que no le gustó lo que vivió por aquel entonces.

"Después tuve varios, me decían bicho en San Juan y cuando entré a la secundaria me decían de todo. Después fueron variando", destacó.

Sin embargo hubo uno que le llamó mucho la atención y no tiene que ver con su físico, como pasaba en la mayoría de los casos que vivió a lo lardo de los años, sino que tuvo que ver con la similitud fónica de su apellido con otra palabra.

"Ayer un chico tuiteó que su madre le dijo, 'soy fanática del gordo várice'. ¡Confundirse Barassi con várice!, es una de las cosas que mejor me pasaron", dijo entre risas subrayando que ahora es es "el gordo várice".