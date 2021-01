"Te cambiaban las cosas de lugar”, fuerte acusación de una ex participante de MasterChef

jueves, 31 de diciembre de 2020 00:00

MasterChef Celebrity se encuentra en instancias de semifinales, y cada vez son menos los participantes que se disputan el gran premio en la primera edición del reality en Argentina. En este marco, una de las participantes que ya fue eliminada, realizó un fuerte descargo por la competencia.

“No eran justos para nada a la hora de evaluar, pero es un reality. Estaba todo armado para que te salieran mal los platos. Estaba todo armado para que te pasara todo. Si te sale bien la tortilla y te sale bien el huevo, no tiene gracia. La verdad que está esa exigencia de ir a contrarreloj”, dijo sobre el rol de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis; Iliana Calabró en Intrusos.

"La Cala", como la bautizó el conductor Santiago del Moro, volvió al programa en la instancia de repechaje pero no logró regresar a competir por el millón de pesos. Respecto de su participación aseguró que “te cambiaban las cosas de lugar (...) Solo tuve problema con una receta en particular, que se lo planteé a la producción. Vos me podés dar vuelta en un montón de cosas, pero si hay algo de lo que sé es de repostería. Todos los días de mi vida, más o menos, he hecho una torta. O al menos una vez por semana, desde que tengo 15 años, porque me encantan las tortas, las he probado y las transité todas”

"El curd de limón se hace en otra masa y no se hace en la masa sableé que es la que me habían propuesto a mí. La masa sableé tiene un grado de dificultad un poco más alto que la masa hecha con galletitas aplastada. Pero esa masa de manteca con galletitas tiene otra resistencia en donde podés armar un flan arriba y no se te quema... Tuve la mala suerte que me tocó a mí, pero le podría haber tocado a cualquiera porque se sortean los platos”, finalizó.