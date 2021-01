Muy bien acompañado: Germán Martitegui se fue de vacaciones

jueves, 31 de diciembre de 2020 16:32

Sin dudas es una de las figuras que muchos argentinos "descubrieron" desde su desembarco en MasterChef Celebrity y se hizo popular en pocos meses. Su perfil previo siempre fue vinculado a la comida gourmet y al restaurante Tegui de Palermo que en el 2014 se posicionó entre los 100 mejores del mundo según la revista Restaurant. Germán Martitegui (54) es una de las figuras que supo conquistar a los argentinos y su reconocimiento mediático va en aumento.

En el comienzo del certamen fue un juez didáctico y algo tímido, luego pasó a ser el "villano" y finalmente conquistó corazones. Ahora, en el final del ciclo televisivo, el chef decidió tomarse unas merecidas vacaciones. El ciclo saldrá de la pantalla de Telefe a mediados de enero próximo, y el éxito siempre acompañó al programa, por eso decidió celebrar Año Nuevo con un mini viaje.

Para ello, tomó su vehículo personal y sin dudarlo salió acompañado de su gran amor: sus mellizos. El cocinero compartió este jueves en su historia de Instagram, el momento de él al volante emprendiendo camino por la ruta.

"Vacaciones", dice el primer posteo que compartió donde se ve a uno de sus hijos asomado en la camioneta, donde lo primero que se percibe es la frondosa vegetación. Luego compartió otro posteo con una foto en blanco y negro sobre la que se lee: "último día del año. 2020 no vuelvas más".

En esta ocasión se ve a sus grandes amores sentados en sus respectivas sillitas y en el medio el perro de la familia. Finalmente publicó otra postal donde se ve a los chicos con una gorrita que dice #SoyTremendo, también viajando en el vehículo. A su vez arrobó al periodista e influencer Yu Sheng Liao: (@ysl1975).

El destino donde se dirige no lo dejó trascender pero de lo que sí está seguro que buscará recibir el 2021 de la mejor manera y en familia.

Germán es oriundo de Necochea, donde tiene parte de su familia. Pese a su fama, su vida amorosa es una incógnita. Según publicó Clarín en noviembre pasado, los que trabajan con él desde hace años dicen que jamás les presentó a una pareja. Sí decidió conformar una familia monoparental. Tuvo dos hijos, Lorenzo y Lautaro, con seis meses de diferencia y por subrogación de vientre.

“Hubo un momento en el que dije ‘Estoy solo, no tengo una pareja, pero a la vez quiero ser padre’. No tengo pareja, ¿tampoco voy a ser padre? No tiene por qué estar atada una cosa a la otra”, dijo en una entrevista a Clarín.

El 2020 para Martitegui fue muy bueno en popularidad de la mano del programa televisivo, éxito en el rating, Masterchef. Sin embargo su restó tuvo que cerrarlo por la pandemia. El principal motivo por el que no volvió a abrir es por el económico. El cubierto en Tegui costaba $ 9.000 y si lo tuviera cotizar hoy se iría a $16.000 y no hay turistas que lo paguen.