Mica Vazquez fue mamá: "no me cabe más amor en el corazón"

jueves, 31 de diciembre de 2020 15:56

Fueron momentos difíciles. Desde las 21 horas comenzó a sentir las contracciones y la dilatación fue muy lenta pero finalmente llegó y la alegría fue plena para toda la familia. Este jueves en la madrugada, nació el bebé de la actriz Mica Vazquez.

Fue a las 4 de la mañana después de un intenso trabajo de parto en una clínica privada, donde estuvo acompañada todo el tiempo por su pareja. El pequeño nació con 3,229 kilos, con 38,6 semanas de gestación.

Desde hacía varios días, ella iba comentando a través de las redes sociales la emoción que le generaba toda la espera. Tras el alumbramiento volvió a recurrir a su cuenta de Instagram pero esta vez para compartir las tiernas fotos con el bebé en la habitación del sanatorio.

El posteo comienza con un "Bienvenido Baltazar Klein" y allí cuenta que el horario puntual en el que llegó al mundo fue a las "4:04 am después de un largo trabajo de parto con el mejor compañero del mundo @geroklein asistiéndome, al lado mío todo el tiempo ayudándome, haciéndolo juntos desde las 21 hs que empezaron las contracciones!".

El texto continúa: "Fue duro, no les voy a mentir, pero surfeamos cada una de las contracciones y después de unas largas horas de trabajo de parto, terminamos en una cesárea medio de urgencia porque Balta estaba empujando sin parar hacia mucho tiempo, cansado y no dilatábamos. Pese al dolor o deseo que teníamos cada uno de como queríamos que esto suceda, llegó como él quiso! Y ya desde hoy me enseñó cómo mamá que deje de lado el control, porque nada puede controlarse y menos esto!!! El decidió cuando y como iba a llegar".

"No me cabe más amor en el corazón y más agradecimiento a la vida de poder ser mamá , por el embarazo increíble que tuvimos y por el mejor coequiper que cualquiera quisiera tener al lado (pero ya es mío perdón). Solo tengo palabras de agradecimiento y amor a todo el equipo de trabajo que elegímos! Los amo!", señaló.

Luego agradeció a su obstetra y a la partera "que hicieron que todo sea especial, nos contuvieron desde el día 1 y hoy fueron nuestros aliados más increíbles, con tanto amor!". "Cómo los admiro ❤️ nunca me voy a olvidar este día 😍 y fue mágico en gran parte por ustedes dos y por el increíble equipo de la Trinidad de Palermo, cada quien más profesional y con una humanidad y sensibilidad que me llena los ojos de lágrimas de recordar todo lo que vivimos esta madrugada", señaló.

Finalmente escribió: "Sigo movilizada, emocionada mirando la cara de nuestro bebé y con el alma llena de felicidad de esta familia que formamos!!! GRACIAS!!! Que alto regalo de cierre de año, que día y año especial elegiste para nacer hijo!!! Te amo profundamente".