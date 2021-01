Llorando, Luciana Salazar le reprochó a Redrado: "mi hija y yo no tenemos por qué ser escondidas"

jueves, 31 de diciembre de 2020 11:55

Llorando de impotencia, pero también de tristeza, Luciana Salazar confesó que su relación con Martín Redrado nunca terminó definitivamente y que él siguió buscándola pese a que estaba de novio con la empresaria María Luján Lulú Sanguinetti. La declaración la hizo en una situación que sorprendió a todos los espectadores, en medio del programa Polémica en el Bar (América), donde es panelista.

El puntapié del fuerte descargo se dio después de que un portal de espectáculos publicara una nota de que Redrado dejó a su mujer. "Hoy salió una nota, el que le dio esa nota a Paparazzi me pidió disculpas a mi", comenzó explicando lo que luego sería una seguidilla de declaraciones, con dichos que generaron gran impacto. Luego indicó que "esa persona que habló con el medio, con intención buenas, que no creo que sean tan buenas sino en complot" con su "expareja", se comunicó vía telefónica con ella para pedirle disculpas.

"La nota me dejan mal parada como mujer", agregó Luciana destacando que tiene "pruebas de la verdad" y advirtió, sin dar nombres puntuales, que no la "lleven a ese punto" de tener que mostrarlas.

"Ya se dieron varias veces las cabezas contra la pared. Luciana no miente y tiene pruebas de todo. No me gusta que me pongan un lugar que no quiero estar. En esa nota hablan de una separación de mi ex pareja, no está separado porque querían convivir. Él se separó de su ex novia por mi. Él se lava las manos y no quiere decir la verdad”, agregó.

Por otro lado, señaló que "era incompatible tener una relación con ella y conmigo a escondidas". "Mi hija y yo no tenemos por qué ser escondidas, no le hacemos mal a nadie (...) si tenes problemas resolvelos, no los escondes. Cuando le dije es incompatible la relación, porque se que le estás mintiendo por detrás, hacete cargo. O es ella o somos nosotras. Él nos eligió a nosotras", puntualizó.

Por otro lado, destacó que para ella, "esta persona que salió a publicar esto, quería colaborar" para que Redrado pudiera tener una relación con la hija de Salazar y no se tengan "que ocultar". "Esa persona no quería ocultar eso pero habló sin decirme", detalló.

En este escenario, Luciana explicó que quería "buscar la forma" de poder arreglar las cosas con Redrado, con quien se iban a ir de vacaciones. "Él quería tener una cena conmigo, en este tiempo avanzó mucho conmigo", destacó.

Además recordó que en el 2019, Redrado le dijo que la "seguía amando por más que estuviera en relación con otra pareja". Sin embargo, al otro día se fue a New York con su novia y "después salieron las amenazas en twiter".

“Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque los chicos se encariñan, y me empezó a preguntar por él”, agregó destacando que después "él quiso volver a tener relación con ella" y por eso se vieron "en pandemia a escondidas". "Le dije que no quiero más esa situación (...) no tiene el tupé de decir sí te quise reconquistar. Por qué te da verguenza decirlo y me pones en una situación que no quiero estar (...) me parece muy injusto", sentenció.