"Hacé lo que se te cante": Lizy Tagliani, sacada con una seguidora que la criticó

jueves, 31 de diciembre de 2020 20:14

Lizy Tagliani ama a sus perros. Son sus grandes compañeros y mimados y comparte en las redes sociales su día a día con ellos. Por eso, los defiende con todo y eso fue lo que pasó este jueves, cuando el comentario de una seguidora prendió la mecha.

"Alguien más sobre por dejarlos dos horas solos? Jajjajaj COMO Y VENGO JAJAAA", dijo Lizy en un breve video con dos de sus regalones. Es que en Año Nuevo, la pirotecnia es la gran enemiga de los perros y por ello, se trata de tomar todas las medidas posibles para frenar el impacto.

Una seguidora le comentó: "La verdad que cansan con eso de no dejarlos solos, no todas las fiestas las podes pasar encerrada, yo tengo 4, y no por eso soy mala, ellos cuando llego se tranquilizan, y trato de que se distraigan, y duermen como angelitos. Feliz año nuevo!"

Lizy se tomó de la peor manera el mensaje y habló: "vos hace lo que se te cante con los tuyos. Yo no soy quién para decirte qué hacer, ni vos para decirme que hacer yo. Felicidades". Sus fans se plegaron en apoyo a Lizy, conocedores de lo que significan sus compañeros para ella. ¡Bravísima!

¿Vivos?

A más de un mes de su paso por San Juan con las grabaciones de Por el Mundo en Casa (Telefe), este domingo saldrá al aire el programa que muestra la geografía de estas tierras y sus atractivos turísticos. El programa de Marley tendrá un condimento especial y es que se tomaron imágenes especiales desde Ischigualasto.

Allí, la tierra donde habitaron los dinosaurios, será el escenario que cautivará por la pantalla de Telefe con lo que es el primer programa del 2021. "Por primera vez conducimos todo el programa desde el Valle de la Luna", adelantó Lizy Tagliani, en el spot que ya puede verse por la pantalla chica pero también en las redes sociales.

En este contexto, difundieron un fragmento de la emisión donde se ven de fondo los animales que están corporizados en la peatonal Maestros de América, en la puerta de la Secretaría de Turismo. Allí se ve la presentación que hace Marley y la reacción de ella al mejor estilo Susana Gimenez.

"Acá estamos en el centro de San Juan. Mirá hay dinosaurios", se escucha a Marley quien luego apunta a los animales históricos que cautivan en pleno microcentro sanjuanino. Y luego se ve la reacción de ella antes de estallar en risas: "¿vivoooo?

El pasado 29 de noviembre, Marley y Lizy Tagliani pasaron por San Juan para grabar las imágenes de Por el mundo en casa. Por aquel entonces cumplieron una apretada agenda que se intensificó los dos días posteriores y que dejó a los sanjuaninos con la expectativa de verlos en televisión.

"¡Vamos a estar en el Valle de la Luna de San Juan y vamos a conocer más del triásico", dijo el conductor al cierre del programa pasado, donde alentó a los sanjuaninos: "nos vemos".