"Dos ratas": Diego Ramos, afiladísimo en el cierre de temporada de "Cortá por Lozano"

jueves, 31 de diciembre de 2020 19:22

Diego Ramos es la flamante incorporación con la que "Cortá por Lozano" cierra un 2020 movidito, por los cambios en su panel. Quien llegó en la ausencia de Tamara Pettinato ya se ganó su lugar en el sillón y será parte de la quinta temporada del programa que inicia este 1º de enero.

En la previa del año nuevo, todos se vistieron de blanco, color tradicional para esta fecha y por supuesto, hubo desfile. Él pasó junto a Nico Peralta y resulta que tienen muchas cosas en común... menos una. "2 Sagitarios; 2 29/11; 2 Ratas (hay que ver quién le lleva 12 años al otro", señaló el actor, siempre con buen humor.

En otro posteo, se mostró muy agradecido por su final de 2020. "Feliz de terminar el año así. Con esta gente, en este programa llevado por una amiga, gran conductora y mejor persona @verolozanovl . Ellos manejan la seriedad y el humor, entretienen e informan. Fui su público y ahora los disfrute desde el sillón. @mauro.szeta @paolajuarezok @peralta_nico @costaokis @heberybanez @cortaxlozanofan"

Hot, hot, hot

Un panelista de Cortá por Lozano tuvo un destape hot y el video fue compartido en las redes sociales. Este martes, en medio del programa, el video fue difundido y levantó una serie de interrogantes de sus compañeros quienes además halagaron su cuerpo.

Verónica Lozano presentó el material como "El destape navideño" y tuvo como protagonista a Diego Ramos, quien desde diciembre es panelista del equipo. El actor fue convocado para la campaña de ropa interior de una reconocida marca y en el backstage se lo pudo ver luciendo su escultural figura.

"A la vejez viruela, me llamaron para hacer una campaña de calzones y acepté", destacó entre risas el panelista a lo que Lozano agregó: "queremos saber el back, viste que hay un mito. La gente que no sabe, vos llegas y ¿había poca gente?"

Diego negó esto y explicó que "estaba lleno". "A mi no me da pudor nada. Yo estaba acá y tenía que trasladarme a un camarin lejos y dije me cambio acá. Había una pila de calzones así".

[#CortaPorLozano] ¡Terapia de grupo! uD83DuDE2E ¿Qué estaba haciendo Diego Ramos hoy? pic.twitter.com/Mx0M1yagKh — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 22, 2020

Entre bromas, Vero le preguntó si "sacó el pajarito" y él aclaró: "el pajarón". Luego señaló que se cambió delante de todos "sin carpita, sin biombo" porque está acostumbrado y para evitar tener que trasladarse de un lado a otro para poder hacer las fotos.

"Se sopapea la...", agregó Vero entre risas haciendo alusión al tamaño de su miembro y él subrayó: "rogando un día de calor, sin aire acondicionado para que la cosa esté... un par de cachetacitos".