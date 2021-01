"Soy adicta al..." la insólita anécdota que reveló Floppy Tesouro

miércoles, 30 de diciembre de 2020 16:40

Floppy Tesouro pasó este miércoles por Cortá por Lozano y en el diván de la conductora recordó una anécdota sobre un viaje a Las Vegas y un problema de adicciones. La modelo contó una experiencia vivida que transformó las expectativas de vacaciones que tenía para ella y su familia.

Floppy emprende una nueva carrera como cantante, en medio de lo que era para ella un sueño por cumplir. "Ojo por ojo" fue su primer tema como solista y ahora presenta "Besarte en la boca", una cumbia - reggaetón que promete ser el hit del verano. Fue precisamente en el marco de la presentación que realizó en el programa de Verónica Lozano, que contó la anécdota en Las Vegas.

"Nosotros viajamos mucho y fue en uno de esos viajes cuando la niñera me dijo arriba del avión 'Señora Floppy le tengo que comentar algo'. ¿Me lo tiene que comentar ahora? le iba a decir...", relató Floppy ante la atención de Vero.

Fue entonces que la mujer hizo una confesión inesperada para la artista. "Me dijo 'yo soy adicta al juego', y estábamos yendo a Las Vegas", comentó. "Era ideal, era la niñera más loca del mundo", retrucó Vero ante la risa nerviosa de Floppy.

"¡Estábamos yendo a Las Vegas!, no había manera que no se tiente siendo adicta el juego. (...) Qué no esté mirando esta mujer, por favor. No vamos a dar nombres ni nada pero se jugó todo Vero, se jugó su plata, el Ipad de la nieta, todo. Ahí tuvimos que aportar", agregó Floppy.

