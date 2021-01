"Mi cuerpo, mi decisión", Nazarena Vélez mostró la evolución de su pancita

miércoles, 30 de diciembre de 2020 18:10

Nazarena Vélez nunca tuvo problemas ni prejuicios a la hora de hablar y mucho menos de mostrar su cuerpo. Considerada una de las mujeres más lindas pero también más filosas del país, la artista mostró la evolución de su pancita tras pasar Navidad.

Nazarena subió un divertido video a redes sociales donde se la ve frente al espejo usando sólo un top y ropa interior. Ahí cuenta lo que pasó antes y después de Navidad, acariciándose la panza y haciendo reír a sus seguidores.

"Antes del pan dulce, con sus defectos y todo el quilombo, la carnaza pero bien", relata Naza de frente al espejo. Sin embargo, después muestra el cambió tras el pan dulce.

"Después del pan dulce (ríe). Yo subo una foto así, no digo nada y me ponen 'Felicitaciones Nazarena, estás embarazada'. Bueno, no (vuelve a reír)", cuenta con gracia mostrando sus kilitos de más por lo que comió en la celebración.

La emoción de Nazarena Vélez

Barbie Vélez, o Puchetta, como aparece en sus redes sociales, sorprendió a sus seguidores al dar una emocionante noticia: su novio le propuso casamiento en Punta Cana y ella aceptó.

"Sí, hoy y siempre", escribió la querida artista en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su ahora prometido Lucas Rodríguez con quien llegará al altar. En ese escenario su mamá, Nazarena, publicó una sería de emotivas fotos y mensajes para felicitar a su hija.

"Barbarita. ¿En que momento creciste tanto? Pasaba por aquí para recordarte @barbiepucheta que tu felicidad me hace feliz. Te amo infinito", escribió la mediática en redes sociales, junto a fotos de Barbie bebé y otra con la que publicó su hija para dar la noticia de casamiento.

"Vos si que me las bancaste todas @barbiepucheta. Te toco la mamá más imperfecta pero te aseguro que ninguna otra te puede amar más que yo", reveló Nazarena.