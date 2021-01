Amalia Granata fue tendencia en Twitter: "vivir luchado está en mi esencia"

miércoles, 30 de diciembre de 2020 20:12

Con 38 votos a favor, 29 en contra, cuatro ausentes y una abstención, el Senado convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ya había obtenido media sanción de Diputados el 11 de diciembre. Los cambios que aceptó hacer el oficialismo en la reglamentación terminaron destrabando el debate y convenció a algunos senadores de votar a favor.

Con estos números, se invirtió el resultado que se había dado en la votación en la Cámara Alta en 2018. En ese momento, el proyecto de la campaña por el aborto legal obtuvo 38 votos en contra y 31 a favor.

¿De qué va a laburar Amalia Granata? ¿No es lo que todos nos preguntamos? pic.twitter.com/3VkZ3ykHtN — Barbi jo jo jo (@DamiBlancoo) December 30, 2020

En las redes, además de muchos hashtags y frases que festejaron la aprobación de la ley, también se convirtió en tendencia Amalia Granata, la diputada referente de los celestes que llegó a su cargo principalmente por ser opositora al aborto.

Los usuarios aprovecharon la “ola verde” para recordarle una promesa que había hecho: irse del país si la interrupción legal del embarazo se convertía en ley. “Saluden a Amalia Granata que se va”, publicó Seba912.

- Por qué tan elegante, Homero?

- Se viene el fin de la carrera de Amalia Granata, muchacho pic.twitter.com/qsFB0HJZYM — Tomi (@ttomicast_) December 30, 2020

Varios usuarios realizaron publicaciones similares. “Todo esto nunca pasó caballeros y no quiero nada de papeleo del asunto” escribió Lolly Pop con una escena de Monsters Inc.

Como es habitual, los Simpson también protagonizaron muchos memes, incluyendo al famoso “Homero elegante”, al conductor de noticiero Kent Brockman, a Ned Flanders y hasta a Milhouse: “Se acabó el aborto clandestino, vete al demonio Amalia Granata. ES LEY”, compartió la usuaria Brillos.

Yo nadando en las lágrimas de Viviana canosa , Amalia Granata , Agustín laje y todos los pro vida uD83DuDC9A pic.twitter.com/aJEU1Dn1dQ — FloRencia ? (@FloRenciaIgb) December 30, 2020

El historial de Amalia Granata en estos momentos pic.twitter.com/PTdcpErvfZ — Yamil GarciauD83CuDF7FuD83CuDFA5 (@YamilGarcia1999) December 30, 2020

Amalia Granata // Amalia Granate pic.twitter.com/le5dwG3Rnj — CabjXeneize (@Cabjuniors2000) December 29, 2020

Los mensajes de Granata en Twitter

La diputada provincial de Santa Fe recurrió a su cuenta en la red social para hablar de la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre múltiples mensajes salió a atacar a los que llamó “senadores mercenarios”, por los legisladores que iban a votar por el negativo a la iniciativa pero finalmente quedaron ausentes o votaron a favor.

También prometió “seguir luchando”, para volver a tener “un país donde lo que importe sea cuidar a los vulnerables, no ocultarnos o descartarlos”.

Nuestra lucha siempre fue y será volver a tener un país donde lo que importe sea cuidar a los vulnerables, no ocultarlos o descartarlos. Donde haya sentido común, la palabra valga y la política no signifique traición y privilegios. Vamos a seguir luchando. Esto recién empiezauD83DuDC99uD83DuDC99 pic.twitter.com/VqX2J62IFe — Amalia Granata uD83DuDC99uD83DuDC99 (@AmelieGranata) December 30, 2020

Granata además afirmó que “el aborto es un problema” pero para ella “legalizarlo no es la solución”. “Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa?”, detalló, aunque justamente no parece tener en cuenta que para muchos un embrión no es una vida humana, como piensan muchos con una visión religiosa de “la vida”.

El aborto es un problema, pero legalizarlo no es la solución. Significa tapar un problema con otro y generar más daño. Si la gran mayoría coincide en que hay vida desde la concepción, entonces, cómo se justifica eliminar esa persona indefensa? — Amalia Granata uD83DuDC99uD83DuDC99 (@AmelieGranata) December 30, 2020

La diputada “celeste” también habló de la pobreza, el hambre y la miseria. Y destacó que el aborto “es festejado en su mayoría por una clase media urbana y acomodada.

Mientras, el resto de la Argentina se hunde en problemas reales, graves y urgentes. Cada minuto que pasa, más niños se hunden en la miseria, y con ellos sus familias y su futuro. En un país donde el 60% de los pibes son pobres, quién puede hablar de progreso y revolución?? — Amalia Granata uD83DuDC99uD83DuDC99 (@AmelieGranata) December 30, 2020

No se lo que es bajar los brazos, vivir luchando esta en mi esencia ... y en mi destino.... — Amalia Granata uD83DuDC99uD83DuDC99 (@AmelieGranata) January 24, 2016

Fuente: TN