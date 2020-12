Jey Mammón atraviesa un duro momento

jueves, 3 de diciembre de 2020 00:00

"Esta noche no iba a cantar", confesó Jey Mammón después de interpretar junto a Carla del Huerto el tema de la película Armagedón. Su actuación fue buena y se llevó un puntaje medio sin embargo cuando se estaba despidiendo de la escena confesó que atraviesa un duro momento.

El actor y comediante no iba a contar lo que estaba atravesando pero Ángel de Brito hizo alusión que había atravesado un hisopado por coronavirus. Inmediatamente él contó que anímicamente no está bien y que iba a ser reemplazado por su coach para no perder la instancia de competición y poder seguir en carrera.

"Le quiero agradecer a Euge porque hoy me hisoparon, yo estoy con un montón de cosas en mi vida", comenzó expresando a lo que Laura Fernández contó que ellos lo sabían pero había preferido no decir nada por respecto a lo que él decidiera.

"Tengo a mi papá internado, le mando un beso grande a mi familia, los quiero mucho", dijo de manera escueta y sin dar muchos detalles de cómo está su padre. Luego le agradeció a su coach: "a Euge le quiero agradecer porque iba a cantar hoy ella, yo no iba a venir, pero te juro que vine como un recreito mental".

"Va a estar todo bien", lo alentaron en la pista y él confió en el destino: "sí va a salir, obvio".

En la noche de este miércoles, esta pareja recibió 22 puntos del jurado, 8 de Nacha Guevara, 7 de La Princesita y 7 de Oscar Mediavilla. Por su parte Mória Casán tiene el voto secreto. Previo a recibir ese puntaje, él había dado un indicio de lo que estaba atravesando.

"Pedro y Francisco, vine acá por ustedes y por mi mamá Ana María. Estamos en familia todos unidos. Besos, los quiero y no me olvidé la letra", dijo tras cantar en la pista.