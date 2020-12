El extraño animal que Rocío Marengo reconoció que no le gusta comer

jueves, 3 de diciembre de 2020 10:02

Tras un apretado repechaje, en el que Rocío Marengo logró volver a MasterChef Celebrity, junto a "El Mono" de Kapanga el pasado domingo, no fue una de las mejores de la semana y tras cocinar hamburguesas, pasó directamente a la gala de última chance en la que buscará salvarse de la eliminación.

En vísperas de su próxima performance este jueves, la modelo reconoció que hay un extraño animal que no le gusta comer, y sorprendió a todos.

La revelación se dio en una rueda de preguntas que Flor Vigna realizó para redes sociales, como "punto débil" de cada uno. Se trata de ese plato que no pueden ni siquiera probar.

"El erizo no me gusta", respondió Rocío y dejó atónita a Flor. "¿El erizo es el de los pinches?", respondió la influencer, sorprendida. "Sí, en Chile come y a mi no me gusta pero hay gente que le encanta", contó la rubia.

Por su parte, el querido "Turco" García admitió que le da asco comer alitas de pollo y patas de chancho, aunque reveló que "he comido paloma. Paloma torcaza".

Rocio Marengo aseguró que "terminó Masterchef" y denunció al jurado

Rocío Marengo "estalló" en el vivo de Instagram con Flor Vigna y no solo spolieó que para ella "Masterchef terminó" sino que además denunció al jurado.

"Hoy terminó Masterchef. Quería que llegue este capítulo, donde me lucí con pastelería", comenzó expresando al inicio de la nota y cuando todos creían que se trataba solo de un comentario más. Luego agregó: "soy muy maltratada por el jurado, quiero cocinar y aprender pero no motivan para que siga aprendiendo (...) lo tomo como que hoy es mi despedida".

"Hoy cuando termino con toda la onda, me van a hacer mierda otra vez. No quiero spoilear, me sentí mal desde el primer día, desde que empezó el programa, que siempre buscaban la quinta pata al gato (...) siempre sabía que las devoluciones eran muy exigentes", destacó subrayando que "hay mucho favoritismo" y ella se lo dijo al jurado: "parece que eso no les gustó".

"Es una falta de respeto a las personas que quieren mejorar y aprender (...) me duele mucho porque me plantean un juego que no merezco, quería aprender y superarme. Empecé Masterchef viéndome en la final, pensé que podía llegar como Claudia a la final con Iliana y ella está afuera del certamen", lamentó.