El doctor Tartaglione no pudo contener las lágrimas en Cortá por Lozano

jueves, 3 de diciembre de 2020 16:37

Los ojos se pusieron rojos, el rostro terminó evitando las cámaras para resguardar la sensibilidad pero las lágrimas no pudieron contenerse. Este jueves el doctor Jorge Tartaglione dejó salir algunas lágrimas de sus ojos en Cortá por Lozano al ser homenajeado en el Día del Médico.

En un año duro por la pandemia, el profesional de la salud destacó que viene de una familia donde la medicina atraviesa a casi todos los integrantes. Su padre fue médico, sus hijos siguieron sus pasos y hasta su hermano también eligió esta profesión. Precisamente al pensar y rememorar todos los recuerdos, pero especialmente escuchar a sus hijos en el homenaje, las lágrimas no pudieron ser contenidas.

"Somos una familia de médicos", comenzó expresando después de ver un video con el saludo de sus hijos, bajo un clima muy emotivo.

"Joaquin es médico de familia, trabaja en la trinchera y estuvo en medio del covid, (...) Fio es la médica ideal, muy apasionada y dedicada", explicó al momento de hablar de sus hijos.

Luego contó que cuando le dijo a la familia que iba a parecer en televisión, no fue un tema fácil por lo que eso significaba: "se veía como poco garantizado (...) Creo que los médicos que tenemos corazón tenemos que estar en los medios para poder llegar a la gente".

El doctor Tartaglione fue convocado por Cortá por Lozano cuando comenzó la pandemia para tener una voz especializada que pudiera contar y explicar la enfermedad con detalles certeros. "Este año ha sido muy especial para los médicos por la pandemia", confesó sobre una labor que, para poder llevarla a cabo, tuvo que conjugarla con los tiempos que le dedicaba también a su presencia en la televisión.

En el homenaje, desde la producción reprodujeron fotos de su juventud de la mano de la medicina. Entre esto cuando aún conservaba el bigote y pasó por la guardia de San Justo. "Allí sí que se hacía patria. Aprendí muchísimo", señaló.

Finalmente antes de terminar el tema, definió lo que es ser un profesional de la salud: "ser médico es para toda la vida y las 24 horas del día, ser médico significa que tu palabra puede ser un remedio o un veneno, saber que no es inocua y que puede hacer mal. Tenemos que tener como premisa que ante todo no tenemos que dañar. Que el curriculum no dice nada, lo que dice de vos son tus pacientes. También hay que saber que si haces una indicación es una negociación que haces con el paciente".