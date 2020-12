Cantando 2020: Moria Casán se descompuso y fue atendida por los médicos en el corte

jueves, 3 de diciembre de 2020 20:40

Es 100% profesional. Sabe cuándo generar polémica y show pero también cuándo mantenerse ajena a todo e incluso disimular cuándo no la está pasando bien. Moria Casán es, sin dudas, una de las estrellas del mundo del espectáculo que sabe pilotear las cámaras y las luces, y eso quedó en claro este miércoles en la noche en la gala del Cantando 2020.

Todas las noches, hace su aporte como jurado generando show más que nada. En este último semestre hizo un aporte que le dio un giro a su participación como jurado del certamen de cantantes. No sólo se limitó a hacer devoluciones y puntuar sino que generó un nexo con distintas culturas del mundo que residen en Argentina, haciendo uso de los diferentes lenguajes al momento de saludar a los participantes y ponerles las notas.

Así es como habló en portugués, italiano, francés e incluso indú. Y en este contexto es que recibe expresiones gratificantes de las comunidades pertenecientes a estos orígenes en Argentina. Eso pasó este miércoles cuando destacó a la comunidad de Galicia en Argentina que previo al inicio del programa le llevó un regalo.

"Estoy agitando las cuchas. Con esto se hace música en Galicia. Aguante el centro de Galicia. Me acaban de mandar una tortilla gallega que me la comí cuando llegué al camarin. Me muero, con menos culpa porque le agregué una cosa, el polvo de siempre", contó al momento de dar su devolución a Jey Mammón.

Según explicó Ángel de Brito, en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece), al final del programa comenzó a sentirse mal y se descompuso. "Casi se queda Moria. Parece que el chorizo colorado la liquidó", comenzó expresando.

"Antes de programa, la comunidad gallega le llevó la tortilla, en homenaje a lo bien que habla el gallego. Se clavó la tortilla en el camerín. Para mi que comió apurada y le dio un ataque al hígado", agregó.

"Empezó bien pero en la última pareja se desfiguró. En el corte tuvieron que atenderla. Se fue al baño, la medicaron y pudo dar la última devolución", finalizó De Brito. Una vez que las luces se encendieron y las cámaras comenzaron a transmitir, ella lució radiante y con una sonrisa espectacular, incluso cuando dio su devolución a Pablo Ruiz, al final de la gala.

¡Moria toda una estrella profesional!