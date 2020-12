Belu Lucius y una desopilante charla con su hijo: "¿a quién querés más?"

jueves, 3 de diciembre de 2020 14:42

Belu Lucius es una de las participantes más queridas de Masterchef Celebrity. La joven es actriz desde hace años sin embargo en este 2020 tomó gran popularidad de la mano del reality de cocina de Telefe. La instagramer está casada con el jugador de rugby Javier Ortega Desio y tiene 2 hijos chicos: Juan Bautista y Benjamín. Ambos son protagonistas todo el tiempo de la vida en familia y ella algunas situaciones las comparte en las redes sociales, como lo que ocurrió este jueves.

La joven de 31 años compartió una serie de videos en su historia de Instagram donde se ve una desopilante charla que mantuvo con su hijo Bauti a quien le pregunta a quién ama más y la respuesta la descoloca. Con su humor característico y haciendo uso de su expresividad plena, Belu puso al niño en la disyuntiva de elegir entre su papá o su mamá en materia de "amor". La resolución del dilema lo solucionó de una manera espectacular.

"A quien amás más", preguntó con un tono de voz dulce a su hijo mientras él jugaba con sus juguetes. "A papai", contesta pero ella reacciona rápidamente y le aclara que la pregunta aún no estaba completa: "no pregunté todavía, ¿a mamá o a papá?".

"A papai", vuelve a repetir. Y ahí empieza el ida y vuelta. "Cuando yo te pregunte decís a mamá", le explica al chico mientras prepara la grabación.

"Bauti a quién amas más, ¿a mamá o a papá?", le consulta y él vuelve a responder lo mismo: "a papai".

"No entendes que estuviste en el vientre de mamai, no de papai. A mamai le hicieron un tajo, no a papai", le contesta ella tratando de explicar y hacer entender al niño que la respuesta que estaba dando no era la correcta. Pero él insiste que a "papai".

"Te lo voy a explicar de vuelta: cuando eras muy chiquitito, chiquitito, bebé y tenías hambre, mamá ponía las tetas", explicó Belu que luego al ver que su hijo no daba el brazo a torcer, buscó un mejor motivo para convencerlo.

"Mamá tiene contacto directo con Papá Noel, directamente con Papá Noel, por Instagram... ¿a quién amás más, a papá o a mamá?", le volvió a preguntar al niño pero esta vez la respuesta fue la deseada, aunque con algún titubeo: "a mamáaaaa".