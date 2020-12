Polino lanzó una bomba: "la Pachanita le habría dado al Polaco..."

martes, 29 de diciembre de 2020 00:12

Marcelo Polino lanzó una declaración bomba y generó gran repercusión dentro como fuera del programa. Tal es así con la misma protagonista de su declaración decidió enviar intervenir con un mensaje de audio desde donde se encuentra pasando unos días de descanso.

Todo se dio en el momento que Analía Franchín fue invitada al programa Cortá por Lozano (Telefe) donde le preguntaron si sabía de algún amor que se estuviera gestando y apuntaron todos los dardos a si era verdad o no que pasaba algo entre el Polaco y Sofía Pachano, cuando se apagan las cámaras de Masterchef Celebrity (Telefe).

En ese momento la invitada aclaró que ella no vio nada extraño entre ambos y que sí él era un eterno "seductor", que "todo el tiempo" trata de seducir a todas las compañeras pero que quedaba ahí. Además aclaró que Pachano está de novia con un joven que está viviendo en México. Sin embargo el "embajador" del certamen de cocina, Marcelo Polino, sumó un condimento que nadie esperaba.

[#CortaPorLozano] ¿Tenía que ir El Polaco a la fiesta? uD83DuDE2E @CostaOkis dice todo uD83DuDC47 pic.twitter.com/EGpyfgPbDC — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 28, 2020

“Me llega un dato, a ver si me corroborás vos, Anita de mi corazón, que la ‘Pachanita’ le habría dado algunas clases de cocina en su departamento al Polaco”, lanzó el periodista a lo que Verónica Lozano agregó: “Usted se tomo una pepa, embajador ¿No habrán cocinado la almeja de Belu Lucius?”.

Ante este escenario Franchín no tomó el guante y directamente indicó que ella no vio nada y no sabe nada: “No me consta. Él mejoró mucho el nivel. Quizás es por la clase. Igual son reamigos y no está mal que le enseñe. Yo practiqué algo con Sofi por videollamada”.

[#CortaPorLozano] ¡Bomba! uD83DuDCA3 ¿Quién es la pareja de Sofia Pachano? pic.twitter.com/5b1wYSPJYB — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) December 28, 2020

Luego agregó: “no me consta que hayan tenido algo”.

En este contexto, Diego Ramos recordó que El Polaco se había distanciado la semana pasada de su pareja, Barby Silenzi, con quien tuvo una bebé hace pocos meses. Luego ambos volvieron a la relación y lo confirmaron vía redes sociales con tiernas fotos, especialmente para la época de las fiestas.

Ante este escenario, Sofía le mandó un mensaje por audio a Diego Ramos y le aclaró que está en México y que no tiene nada con el Polaco. "Me inventan romances", lamentó.