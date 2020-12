"Más vale solo que mal acompañado": Burlando y Barby, separados

martes, 29 de diciembre de 2020 13:15

Finalmente la relación de Barby Franco con Fernando Burlando parece que terminó y ya no hay vuelta atrás. La joven confesó que se puso un punto final pero no dio más detalles y fue categórica al momento que le preguntaron si seguían juntos o no.

"¿Se separaron?", preguntó Ángel de Brito a la morocha quien hoy está como "angelita" de su programa Los Ángeles de la Mañana (El Trece) por una semana. Y ella respondió sin vueltas: "sí".

Luego no dio más detalles pero sí agregaron las panelistas un mensaje que habría enviado el abogado en este contexto. "Más vale solo que mal acompañado", habría dicho Burlando vía mensaje de texto al equipo de LAM.

En este contexto, él también confirmó que ya están separados e incluso habría dicho que está "enojado" con ella. Sin embargo, la modelo no sabe por qué motivo, o al menos no quiso decirlo públicamente en el canal.

"A mi me dijeron, cuando se termine la pandemia nos casamos", dijo entre risas irónicas Franco este martes tras ver las imágenes del casamiento de Belén Francese en Mendoza.

"Y se está terminando", agregó Ángel para luego rematar: "cuántas décadas más vas a esperar a Burlando?".

La última foto que compartieron juntos fue el 8 de diciembre

El día que pisó el palito

Este lunes, Barby Franco se sumó como "angelita" en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece), y vivió una situación no esperada por el equipo de Ángel de Brito. Todo se dio al momento en el que el conductor le dijo que invitara a su pareja, Fernando Burlando, para ir al programa.

"¿Podrá venir Fernando esta semana?", preguntó Ángel de Brito a lo que ella respondió: "Llamalo vos. Llamenlo ustedes".

Rápidamente Ángel advirtió que algo no andaba bien y comenzó a indagar sobre la relación de la pareja. Lejos de ser clara sobre qué le pasa con Burlando, la morocha empezó a titubear y dejar muchos baches en su expresión. Tal es así que se pisó sola sobre que están distanciados y aceptó que no tiene mucho contacto con él.

"Ah, porque estás peleada. Están mal", expresó Yanina Latorre al ver cómo se estaba dando todo pero ella volvió a negarlo aunque no con firmeza en la voz sino con titubeo.

Al respecto, Ángel le preguntó hace cuanto que están en pareja y ella confesó que "van a hacer diez años". "Es un montón pero el anillo lo vendí", bromeó sobre el casamiento.

Luego todo se fue tornando más tenso cuando De Brito consultó dónde pasaron la Navidad y ella le aclaró que no estuvieron juntos en las fiestas. Sino que ella la pasó con su casa en Palermo con su familia y él en su campo, pero no estaba segura. En ese momento es cuando "pisó el palito" y develó que no lo veía ni hablaba con él desde antes de las fiestas.

"Qué te regaló para Navidad", consultó el conductor y Barby confesó: "Nada. No me regaló nada. Yo le compré algo medio de canje pero no vino a buscarlo. Tiene el regalo en el arbolito en la casa de acá".

"Yo lo pasé con mi familia acá en mi casa en Palermo y él creo que la pasó con su familia en el campo", puntualizó ella

"Por qué decís que creés... Ni siquiera se llamaron", fue consultada la modelo cerrando ahí el tema.