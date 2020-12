¡La descubrieron! Barby Franco fue a LAM sin bombacha y se dieron cuenta

martes, 29 de diciembre de 2020 15:01

Es muy linda y sexy. Y todo lo que se pone le queda bien. Este martes, Barby Franco fue a Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) donde trabaja como invitada por toda la semana, y quedó al descubierto cuando sus compañeras se dieron cuenta que no llevaba puesta la bombacha.

La morocha llevó un pantalón blanco cintura alta con un tope del mismo color y cuando Ángel de Brito la hizo desfilar por la "pasarela", las "angelitas" advirtieron que no llevaba ropa interior. "La parte de arriba nada más, no tiene bombacha", lanzó Cinthia Fernández, cuando ella lucía su escultural figura frente a la cámara.

Es que el pantalón tenía un cosido especial de cadenas sueltas muy seductor en los laterales que dejó al descubierto que no tenía ropa interior. Al ser señalada por sus compañeras, ella explicó que prefirió ir así antes de llevar la "bombacha invisible" que suele usar Pampita.

Captura El Trece

"Pampita me dio ese tip de bombacha pero no me pega", expresó Barby y agregó: "mí no me pega, no sé por qué. No se me pega ahí abajo. Y dije ya fue, me voy sin bombacha", explicó Franco sobre la la ropa interior llamada “strapless panty”, que se caracteriza por tener la forma de la parte delantera de una tanga y cuentan con adhesivos a la piel que cubren lo justo y necesario.

"¿No te raspa el jean la pocholita?", preguntó Cinthia a lo que Yanina agregó: "¡qué asco!".

La modelo contó que comenzó a hacer natación y más deportes en el último tiempo para conservar el cuerpo. Además confirmó que finalizó su relación con Fernando Burlando, aunque no dio detalles de qué pasó.