Emotiva carta de María Laura Santillán: "siento la necesidad de despedirme de ustedes"

martes, 29 de diciembre de 2020 00:00

"Siento la necesidad de despedirme de ustedes". Con esas palabras, María Laura Santillán se dirigió al público de Telenoche para decirle adiós, después de la repentina partida. La periodista, que durante dos décadas formó una dupla exitosa con Santo Biasatti, ya no sigue en el informativo por decisión del canal.

El 15 de diciembre, Diego Leuco había manifestado al frente del noticiero que Laura "se sentía mal" y por ende no estaría conduciendo la emisión. El día anterior había estado en la conducción sin problemas y su partida fue de manera sorpresiva, incluso para ella.

"Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas", escribió este lunes en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: "nos hemos acompañado fielmente en el programa nada más y nada menos que 17 años, todos los días. 17 años que son como mil años. Estuvimos juntos en la salud y en la enfermedad, frente a dolores inconmensurables y a renacimientos extraordinarios, en los momentos dramáticos de nuestras vidas y del país. Y juntos, cada día de este inesperado 2020, para compartir angustias, certezas e incertezas de la pandemia".

"Espero volver a contarles las noticias por la tele, como me gusta hacerlo y como ustedes merecen. Y honrar siempre mi compromiso como periodista: mantener la mirada crítica y no condescendiente, no dejar nunca de hacer las preguntas necesarias buscando respuestas y perseguir la tan castigada búsqueda de la verdad", agregó.

"Porque aunque pensemos diferente, tenemos una causa común en esta Argentina para armar, y es la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros hijos", finalizó.

