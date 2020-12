Vero Lozano apostó por la adopción y agranda su familia

lunes, 28 de diciembre de 2020 22:29

Vero Lozano está muy feliz ya que agranda su familia. Reconocida amante de los animales, decidió adoptar a una perrita rescatada por proteccionistas y compartió su felicidad en Instagram.

"Hola Luni" se la escucha decir en un breve video en sus historias de Instagram en el que presenta a la cachorrita que fue entregada a la conductora por @loshermanospaticorti, una organización dedicada a rescatar perros del maltrato y el abandono. La conductora no dudó en sumar a Luna a su familia perruna que incluye a su compañero inseparable Copito Lozano, a Chopper y Ella.

Las reacciones en positivo por la llegada de Luna no tardaron en llegar. Es conocida la labor de Vero en favor de los derechos de los animales, sobre todo de los callejeritos.

De mugrienta

Un momento muy incómodo vivió Vero Lozano este martes antes de comenzar con su programa. La conductora de Cortá por Lozano (Telefe) tuvo que salir muy temprano de su casa y no tuvo tiempo de lavarse la cabeza. El problema se generó cuando llegó al canal y se dio cuenta que se veía el cabello sucio, con lo cual no podía exponerse así al aire.

Ante este escenario recurrió a buscar la forma de lavar la cabeza y no tuvo otra opción de usar la bacha que estaba en el exterior de Telefe. El hecho quedó registrado por una compañera que pasó por ahí y al verla en esa situación la filmó y compartió el video a Instagram.

"No tuve tiempo de lavarme el pelo en mi casa. Y me hacen bullying, no me dejan por protocolo bañarme porque lo tengo sarcochado, lo comparto el baño con Mauro y tuve que hacer esto. No me cuida la gente y me graba", indicó Verónica este martes al inicio de su programa.

La conductora contó que no pudo lavar la cabeza en uno de los baños internos por "protocolo", porque debe evitar cualquier posibilidad de contagio con sus compañeros.

"No puedo allá adentro", lamentó y confesó que le pasó eso "de mugrienta". "En mi casa pensé que estaba bien, me lavé rapidito y salí. Cuando llegué acá sentía que no", destacó.

Como tiene en su camarin un kit de limpieza, recurrió al shampoo y crema enjuague para higienizarse a la vista de todos. "Pedí a las autoridades del canal poder derribar una pared, asi que voy por tu camarin", agregó entre risas Lozano.