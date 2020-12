¿Adiós al amor? la confesión que nadie esperaba de Barby Franco sobre Fernando Burlando

lunes, 28 de diciembre de 2020 16:05

Este lunes, Barby Franco se sumó como "angelita" en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece), y vivió una situación no esperada por ella y por el mismo equipo de Ángel de Brito. Todo se dio al momento en el que el conductor le dijo que invitara a su pareja, Fernando Burlando, para ir al programa.

"¿Podrá venir Fernando esta semana?", preguntó Ángel de Brito a lo que ella respondió: "Llamalo vos. Llamenlo ustedes".

Rápidamente Ángel advirtió que algo no andaba bien y comenzó a indagar sobre la relación de la pareja. Lejos de ser clara sobre qué le pasa con Burlando, la morocha empezó a titubear y dejar muchos baches en su expresión. Tal es así que se pisó sola sobre que están distanciados y aceptó que no tiene mucho contacto con él.

"Ah, porque estás peleada. Están mal", expresó Yanina Latorre al ver cómo se estaba dando todo pero ella volvió a negarlo aunque no con firmeza en la voz sino con titubeo.

Al respecto, Ángel le preguntó hace cuanto que están en pareja y ella confesó que "van a hacer diez años". "Es un montón pero el anillo lo vendí", bromeó sobre el casamiento.

Luego todo se fue tornando más tenso cuando De Brito consultó dónde pasaron la Navidad y ella le aclaró que no estuvieron juntos en las fiestas. Sino que ella la pasó con su casa en Palermo con su familia y él en su campo, pero no estaba segura. En ese momento es cuando "pisó el palito" y develó que no lo veía ni hablaba con él desde antes de las fiestas.

"Qué te regaló para Navidad", consultó el conductor y Barby confesó: "Nada. No me regaló nada. Yo le compré algo medio de canje pero no vino a buscarlo. Tiene el regalo en el arbolito en la casa de acá".

"Yo lo pasé con mi familia acá en mi casa en Palermo y él creo que la pasó con su familia en el campo", puntualizó ella

"Por qué decís que creés... Ni siquiera se llamaron", fue consultada la modelo.

Finalmente Barby no quiso hablar más del tema, se puso muy nerviosa y no dejó de tocarse el cabello, algo que fue entendido por el equipo de LAM que puso punto final al tema y no siguieron incomodandola.